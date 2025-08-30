Ogres novada pašvaldība iesaistās pulciņu platformas izveidē

"Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi ir nozīmīgi bērnu un jauniešu attīstībai - gan lai atklātu sevī jomas un lietas, kas patiesi šķiet interesantas un aizrauj, gan lai attīstītu tā saucamās power skills jeb caurviju prasmes. Diemžēl aptaujas rezultāti uzrāda, ka šobrīd aptuveni 60% vecāku trūkst informācijas par ārpusklases nodarbībām. Lai palīdzētu vecākiem un arī Latvijas pašvaldībām, kopā ar sociālo uzņēmumu "Emu" un fondu "Plecs" esam izstrādājuši platformu www.arpusklase.lv, kur vienuviet būs atrodami visi pieejamie pulciņi un kontaktinformācija konkrētajā pašvaldībā. Pirmā pašvaldība, kas izmantos šo platformu un arī aktīvi iesaistījās tās izveidē, ir Ogres novada pašvaldība," saka "Tele2" valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs. "Šī iniciatīva lieliski papildina mūsu rīkoto bērnu un jauniešu saliedēšanās festivālu "Čē čē čempionāts" un ļaus veidot plašāku un pilnvērtīgāku sistēmu, lai jauniešiem palīdzētu attīstīt caurviju prasmes. Turklāt tā arī palīdzēs samazināt bezjēdzīgi pavadīto laiku viedierīcēs un sociālajos tīklos."
Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs norāda, ka Ogres novadā piedāvāto interešu izglītības pulciņu kopskaits pārsniedz 500, tādēļ ir svarīgi, lai bērnu vecāki un jaunieši neapjuktu plašajā piedāvājumā, meklējot piemērotāko interešu izglītības pulciņu. "Ogres novadā arī turpmāk tiks piedāvāts arvien plašāks un daudzveidīgāks interešu izglītības programmu klāsts, turklāt katru gadu pieaug to interešu pulciņu skaits, kas tiek īstenoti ārpus bērna vai jaunieša izglītības iestādes. Svarīgi, lai katrs pulciņš atrod savu bērnu vai jaunieti un katrs bērns vai jaunietis - savu pulciņu," atzīmē I. Grigorjevs.
Interesi par platformu www.arpusklase.lv ir izrādījušas arī citas Latvijas pašvaldības, un sagaidāms, ka tuvākajā nākotnē arī citu reģionu iedzīvotājiem būs pieejama plaša un kvalitatīva informācija par pieejamajām ārpusklases nodarbībām.
Tie vecāki, kuru bērni neapmeklē interešu izglītības pulciņus, kā galvenos iemeslus min bērnu neieinteresētību (37%), piemērotu nodarbību trūkumu pašvaldībā (21%), laika trūkumu bērna izvadāšanai (19%) un finansiālās grūtības (19%). Finansiālo aspektu krietni vien vairāk uzsver tie vecāki, kas dzīvo mazajās pilsētās, savukārt piemērotu nodarbību trūkumu visbiežāk atzīmē Latgalē dzīvojošie vecāki.
"Mēs redzam, ka interešu izglītībai ir ļoti būtiska loma bērnu attīstībā, taču līdz šim informācija par pieejamajiem pulciņiem bijusi sadrumstalota un grūti atrodama. Tas redzams arī "Tele2" aptaujā, kas atklāj, ka vairāk nekā trešdaļai vecāku ir grūtības orientēties piedāvājumā. Mūsu pieredze rāda, ka, ja tiek atvieglota informācijas plūsma un sakārtoti procesi, arī cilvēku paradumi kļūst jēgpilnāki. Proti, vecākiem, kuri ikdienā ir ļoti noslogoti un aizņemti, ir daudz vieglāk saprast, kādas iespējas viņi var dot saviem bērniem. Savukārt pašvaldības beidzot var mazāk laika pavadīt papīros, bet vairāk atbalstīt un attīstīt interešu izglītību," stāsta "EMU" vadītājs Jānis Erts.
Aptaujas dati arī liecina, ka 46% vecāku maksā pilnu maksu par pulciņiem, 27% - daļēju, jo ir līdzfinansējums vai atlaides, bet 24% norāda, ka bērniem nodarbības ir bez maksas.
"Tele2" aptauja sadarbībā ar "Norstat" veikta 2025. gada augustā, aptaujājot 512 Latvijā dzīvojošos vecākus, kuru bērni apmeklē 1. līdz 9. klasi.