Piektdiena, 24. oktobris, 2025 12:58

Ogres novadā priecēs amatierteātru festivāls, mājražotāju tirdziņš, fotogrāfijas simpozijs un citi pasākumi

Ogres novadā priecēs amatierteātru festivāls, mājražotāju tirdziņš, fotogrāfijas simpozijs un citi pasākumi
Foto: www.pexels.com
Piektdiena, 24. oktobris, 2025 12:58

Ogres novadā priecēs amatierteātru festivāls, mājražotāju tirdziņš, fotogrāfijas simpozijs un citi pasākumi

No 24. līdz 26. oktobrim Ogres novadā gaidāmi dažādi pasākumi: diasporas amatierteātru festivāls “Laipa” un Vecumnieku amatierteātra "Vecmuiža" izrādes, mājražotāju, amatnieku un mazo uzņēmēju tirdziņš, atpūtas pasākums senioriem, "Pasaku rīts", kā arī fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”, liecina informācija vietnē www.ogresnovads.lv.

24. oktobrī

No 24. līdz 25. oktobrim Birzgales pagasta Tautas namā norisinās diasporas amatierteātru festivāls “Laipa”. Ieeja bez maksas.

No plkst. 17.00 līdz 20.00 atjaunotajā Ogresgrīvas pusmuižas staļļa ēkā un tās pagalmā (Rīgas ielā 14a, Ogrē) notiks vakara tirdziņš. Pasākumā piedalīsies mājražotāji, amatnieki un mazie uzņēmēji, kas piedāvās pašu izaudzētu, saražoto un darināto. Muzikālo priekšnesmu sniegs ģitārists Jānis Pastars, savukārt bērniem būs iespēja radoši izpausties darbnīcā kopā ar mākslinieci Signi Kraukli.

25. oktobrī

Plkst. 14.00 Ciemupes Tautas namā notiks atpūtas pasākums senioriem. Koncertballē dziedās Andris Skuja. Pieteikšanās līdz 23. oktobrim Ciemupes Tautas namā vai rakstot . Pasākums pie galdiņiem. Aicina līdzi ņemt nelielu cienastu. Ieeja brīva.

Plkst. 11.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā gaidāms fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”, kas notiks jau 16.gadu. To rīko fotoklubs “Ogre”, lai iepazītu un popularizētu Latvijas fotogrāfiju, veicinātu fotogrāfu pieredzes apmaiņu. Egons Spuris (1931-1990) ir izcils latviešu fotogrāfs, kura darbi iekļauti Latvijas kultūras kanonā. Viņš bija arī ilggadējs fotokluba “Ogre” vadītājs. Simpozijs katru gadu pulcē fotogrāfus no visas Latvijas. Ieeja bez maksas.

26. oktobrī 

Plkst. 11.00 Ogres Baltajā valdorfskolā priecēs "Pasaku rīts". Bērni, viņu vecāki un visi, kam mīļa pasaka, laipni aicināti piedzīvot galda leļļu izrādi “Pilsētas kalns”. Priecāsies par ziedojumiem, kas palīdz pasakām turpināt dzīvot un iedvesmot bērnus. 

Plkst. 15.00 Tomes Tautas namā notiks Vecumnieku amatierteātra "Vecmuiža" izrādes “Mans sapnis" un “Dārgumi”. Režisore un autore - Vēsma Petruševica. Ieeja brīva.

