7. novembrī
Plkst. 17.00 Ciemupes Tautas nama mazajā zālē gaidāma “LasītDrosmes” nodarbība. Aicina uz sarunu par lasīšanas vērtību, par kopā lasīšanu, lasīšanu priekšā, par atbalstu bērna lasītpriekā. Nodarbība vecākiem, vecvecākiem un interesentiem par aizraujošo, bet dažbrīd mulsinošo bērnu grāmatu pasauli un bērnu lasītprieka attīstīšanu. “LasītDrosmes” nodarbību vadīs grāmatu apskatniece un bērnu lasītprieka entuziaste Aija Bremšmite. Ieeja bez maksas.
8. novembrī
Plkst. 13.00 Lēdmanes pagasta Tautas namā noritēs tikšanās ar lēdmanieti Marijanu Mežalu, grāmatas “Zīmeļaustrumu Latgales (Uóbelīnes piļsnūvoda) eíksuo Vuordníca” autoru. Pasākums organizēts sadarbībā ar bibliotēku akcijā "Latviešu grāmatai - 500".
Plkst. 15.00 Tīnūžu pagasta Tautas namā notiks Sandras Grabovskas fotoizstādes "Skatīties. Ieraudzīt..." atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 8. decembrim.
Plkst. 15.00 Tomes Tautas namā būs iespēja noskatīties Stopiņu pagasta amatierteātra "Dille" izrādi “Kailais viesis”. Ieeja brīva.
Plkst. 15.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā gaidāms Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Strēlnieku garu pārņemot”. Pasākumā uzstāsies Jukuma Vācieša Engures folkloras kopa. Tās dalībnieki dalīsies personīgos stāstos par savu saikni ar strēlnieku garu un vērtībām, kuras viņi saglabāja arī padomju okupācijas laikā. Pasākuma laikā tiks uzdoti arī jautājumi par dokumentālās filmas “Strēlnieku zvaigznājs” nozīmi strēlnieku apzināšanā. Pasākumu moderēs vēsturnieks Ritvars Jansons. Ieeja bez maksas.
Plkst. 16.00 Ciemupes kapos gaidāms svecīšu vakars.
Plkst. 17.00 Ķeipenes Tautas namā paredzēta tikšanās “Latvijas Radio 100 — mums vēl ne!” ar Latvijas Radio leģendām Gunāru Jākobsonu un Sandru Glāzupu. Pasākuma laikā viesi dalīsies stāstos par radio aizkulisēm, spilgtākajiem notikumiem un pieredzi, kas gūta ilgajos darba gados. Biļetes cena – 5 eiro.
Plkst. 17.00 Ikšķiles Daudzfunkcionālā centra izstāžu zālē Skolas ielā 4 (pie bibliotēkas) notiks izstādes "Latviešu senā grāmata: apkalumi un likteņi" prezentācija, tikšanās ar mākslinieku Valdi Villerušu un žurnālistes Sandras Kiršbergas, operatora Edgara Bites un montāžas mākslinieka Uģa Smelēna veidotās dokumentālās filmas “Valdis Villerušs, Ikšķiles portretists” pirmizrāde. Izstāde pieejama apmeklētājiem no 11. oktobra līdz 29. novembrim pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00, trešdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00 un sestdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00.
9. novembrī
Plkst. 13.00 Ķeguma Tautas namā biedrība "Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes" aicina uz pasākumu cikla "Notici sev" noslēguma pasākumu "Neturi sveci zem pūra" kopā ar aktīvajiem Ķeguma senioriem. Ieeja bez maksas.
Plkst. 16.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā būs iespēja noskatīties izrādi pēc M. Gavrana asprātīgās lugas "Viss par vīriešiem". Režisors - Oskars Kļava. Lomās: Uldis Dzērve, Andris Matesovičs, Oskars Kļava. Biļetes cena - 5 eiro. Biļetes pieejamas Lielvārdes pilsētas Kultūras namā.
Plkst. 16.00 Madlienas pagasta Kultūras namā priecēs Suntažu amatierteātra izrāde “Apsūdzības liecinieks”. Ieeja - 3 eiro.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks koncertuzvedums "...Kā zvaigzne. Emīlam Dārziņam – 150". Koncertuzveduma idejas autore un mākslinieciskā vadītāja ir diriģente Aira Birziņa, režisore un scenārija autore – Inese Mičule. Koncertuzvedumā piedalīsies Ogres apriņķa kori, vīru kori – "Dziedonis" no Rīgas un "Graidi" no Rēzeknes –, kā arī Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) solists Raimonds Bramanis un LNOB klavieru trio – Svetlana Okuņa (vijole), Inga Ozola (čells) un Ilze Ozoliņa (klavieres). Biļešu cena - no 8 līdz 10 eiro.