Otrdiena, 19. oktobris, 2021 09:52

No 11. līdz 15. oktobrim Latvijas skolās notika Karjeras nedēļa, kuru jau devīto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar partneriem reģionos. Papildus centrālajiem notikumiem īpašas aktivitātes norisinājās visās Latvijas skolās, tostarp Ogres novada izglītības iestādēs. Skolēniem bija iespēja piedalīties dažādās diskusijās un nodarbībās, izzinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) tēmu. 

Karjeras nedēļas ietvaros notika divi tiešsaistes pasākumi: vecākiem par tēmu “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?”, pārrunājot, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā tas vēlāk var ietekmēt jauniešu karjeras izvēli, kā arī diskusija jauniešiem “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?”, kurā pieredzes stāstos dalījās IKT nozares profesionāļi. Diskusijas mācību stundu ietvaros vēroja arī Ogres novada skolēni.

Karjeras nedēļas ietvaros visi mācību priekšmetu skolotāji tika aicināti aktualizēt IKT jautājumus klašu stundās, veidojot tematiskas mācību stundas, radošās darbnīcas, tikšanos ar skolu absolventiem un uzņēmumu pārstāvjiem. Piemēram, Ogres 1.vidusskolā 10. klasēm notika nodarbība "Nākotnes "parole"- IT", uzzinot par izglītības un nodarbinātības tendencēm Latvijā, par darba tirgus prognozēm un nepieciešamajām prasmēm darba tirgū. Datorikas skolotāji vadīja mācībstundu 7. – 9. klasei par tēmu "No mākslinieka uz programmētāju". Ogres Valsts ģimnāzijā tika organizētas grupu nodarbības "IKT šķērsgriezumā", noskaidrojot, kas ir IKT, kādas ir izglītības iespējas šajā jomā, kā arī pētot darba piedāvājumus šajā nozarē. Suntažu vidusskolā 5. – 12. klašu skolēni tiešsaistē tikās ar skolas absolventiem - IT nozares speciālistiem, ar dažādu jomu pārstāvjiem, kuru darbs nav iedomājams bez IT jomas klātesamības. 1.-4.klasei notika nodarbības par tēmu "Karjeras mugursoma", kā arī tika iepazītas profesijas, izmantojot platformu www.parprof.lv. Arī Madlienas vidusskolā aktīvi iepazītas profesijas un organizētas inviduālās karjeras konsultācijas. 

Kā stāsta pedagogi karjeras konsultanti, skolēniem IKT tēma bija interesanta,  viņi aktīvi līdzdarbojās, diskutēja. Ogres Valsts ģimnāzijas 12.a klases skolēns Edvards Lapa pēc diskusijas “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” noskatīšanās sacīja:  "Esmu pārliecināts, ka savā nākotnes profesijā noteikti būs jāizmanto IKT prasmes, tāpēc bija vērtīgi  klausīties iedvesmas stāstus, kas paskaidroja runātāju pieredzes un pirmos IKT soļus nozarē. Tas tiešām varētu noderēt jebkuram, jo tehnoloģijas ir liela nākotnes daļa. Tika runāts arī par IKT daudzveidīgo profesiju klāstu un par to, kā IKT prasmes sāk parādīties arī citās mūsdienu profesijās.”

Karjeras nedēļas izskaņā no 14. līdz 15. oktobrim vidusskolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem bija iespēja izmēģināt savus spēkus arī jauniešu ideju hakatonā “Manas karjeras kods”, kur tika meklētas atbildes un piedāvāti risinājumi, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām efektīvi palīdzēt jauniešiem karjeras izvēlē. 

