Projekts Latvijas skolās tiek īstenots jau kopš 2017. gada; laika gaitā ir mainījušās projektā īstenotās aktivitātes, šobrīd lielāko uzsvaru liekot uz mācību procesu un tā apguvi, piesaistot pedagogu palīgus, organizējot mācīšanās grupas, kā arī izglītojošas nodarbības pulciņos.
Ogres novadā projektā piedalās Ogres 1.vidusskola, Ikšķiles vidusskola, Ķeguma komercnovirziena vidusskola, Birzgales pamatskola, Tīnūžu sākumskola, Lielvārdes pamatskola, Jumpravas pamatskola, Ogres sākumskola, Ķeipenes pamatskola un Ogresgala pamatskola, savukārt, pateicoties papildu piešķirtajam finansējumam Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 28. februārim projektā tika dota iespēja piedalīties arī Jaunogres vidusskolai, Ogres Valsts ģimnāzijai, Lēdmanes pamatskolai un Madlienas vidusskolai.
Šajā rakstā apkopota informācija par projekta gaitu Ikšķiles vidusskolā, Ķeguma komerncnovirziena vidusskolā un Ogres sākumskolā.
Ikšķiles vidusskola projektā piedalās jau kopš 2017. gada. Kā stāsta projekta koordinatore Ilze Putene – Cīrule, šajā mācību gadā projektā darbojas 8 pedagogu palīgi, viens pedagogs interešu izglītībā un 2 pedagogi, kuri darbojas mācīšanās grupās. Pedagogu palīgi šobrīd galvenokārt darbojas sākumskolas posmā, taču pirmajā semestrī strādāts arī ar vecākām klašu grupām.
“Sākumskolas posmā pedagogu palīgi īpaši lielu atbalstu sniedz pirmklasniekiem, jo viņiem šī ir pavisam jauna pasaule, kurā brīžiem tik ļoti nepieciešams kāds, kuram pajautāt padomu. Tāpat tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts klasēs, kurās tiek realizēta speciālo programmu iekļaujošā izglītība. Skolotāji atzīst, ka, kopš klasēs palīgā nākuši skolotāju palīgi, darbs ir daudz produktīvāks – ir iespēja vairāk pievērst uzmanību kvalitīvai mācību satura pasniegšanai, tāpat pedagogu palīgi sniedz ieguldījumu dažādu mācību un metodisko materiālu sagatavošanā. Arī dabaszinībās, pateicoties pedagogu palīgiem, skolēni var doties dabā, pētīt, vērot un izzināt,” komentē I. Putene – Cīrule. Viņa ir pārliecināta, ka bērnam skolā ir ļoti svarīgi sajust uzmanību un saņemt atbildes uz interesējušiem jautājumiem, un tieši to var nodrošināt pedagoga palīgs. Tāpat pedagoga palīga klātbūtne stundās nodrošina arī lielāku disciplīnu skolēnu vidū; tā ir iespēja laicīgāk identificēt iespējamās problēmas. “Cerams, ka reiz ikvienam skolotājam būs iespēja strādāt ar pedagoga palīgu, jo ikdienas darbā tas sniedz milzīgu atbalstu, no kā ieguvēji ir visi,” ir optimistiska I. Putene – Cīrule.
Ikšķiles vidusskolā pedagogu palīgi darbojas vienā no STEM jomām – matemātikā, kā arī dabaszinībās. “Tās ir jomas, kuras joprojām tiek atzītas par prioritārām,” skaidro projekta koordinatore. 5. un 6. klašu interesentiem notiek pulciņš “Pētnieciskā darbība 5.-6. klasēm”, savukārt mācīšanās grupas šobrīd tiek organizētas divos mācību priekšmetos – matemātikā un ķīmijā ar mērķi izprast un apgūt mācību vielu.
Ķeguma komercnovirziena vidusskola projektā iesaistījās, laisniegtu atbalstu un individualizētu pieeju 1.-6.klašu izglītojamajiem STEM un multidisciplinārajā jomā. Kā stāsta projekta koordinatore Ilze Krastiņa, divi pedagoga palīgi strādā kā otrie pedagogi angļu valodas, latviešu valodas, dabaszinību, matemātikas, datorikas un informātikas stundās. Vislielākais atbalsts tiek nodrošināts speciālo izglītības programmu izglītojamajiem un tiem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi - atgādņu lietošana, mācību uzdevumu lasīšana skaļi un atkārtoti, pagarināts laiks uzdevumu izpildei. I. Krastiņa teic, ka pedagoga palīga klātbūtne mācību stundās ir nepieciešama arī izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem un īpaši 1.klašu skolēniem, kuriem ir lasīšanas grūtības. Pirmajā semestrī pedagoga palīgi piedalījās 176 mācību stundās - matemātikā (35%), latviešu valodā (25%), dabaszinībās (16%), angļu valodā (14%), datorikā, informātikā (7%) un dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla (3%). I. Krastiņa ir gandarīta, ka projekta aktivitātes ir palīdzējušas izglītojamajiem apgūt mācīšanās stratēģijas un uzlabot zināšanas, tāpat tiek būtiski atvieglots mācību priekšmeta pedagoga darbs.
Ogres sākumskolā projekta ietvaros tiek īstenotas aktivitātes gan izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācību traucējumiem, gan talantīgajiem izglītojamajiem, tomēr salīdzinoši lielāka uzmanība tiek pievērsta skolēniem ar mācīšanās grūtībām, mācīšanās traucējumiem un skolēniem, kuri pietiekamā līmenī nav apguvuši mācību vielu attālināto mācību laikā. Kā stāsta projekta koordinatore Santa Ustinoviča, 2021./2022.mācību gadā tiek turpinātas iepriekšējos gados iesāktās aktivitātes. Tās tiek saistītas ar izglītojamo lietpratības attīstību STEM mācību priekšmetos, rosinot viņu interesi par dažādām iespējām personīgo spēju attīstībai. Projektā iesaistīti 130 skolēni no 1. līdz 6. klasei.
Pedagoga palīgs strādā ar izglītojamajiem STEM mācību priekšmetos 1-.6. klašu posmā, norisinās arī mācīšanās grupas matemātikā, kurā piedalās skolēni – gan tie, kuriem mācību laikā nepieciešams papildu skaidrojums, gan tie, kuri attālināto mācību laikā nav pietiekami apguvuši mācību saturā paredzētos tematus. Daļai izglītojamo no 5.- 6.klasei tiek piedāvāta iespēja apmeklēt talantu programmas nodarbības matemātikā ar mērķi paaugstināt skolēnu motivāciju, kā arī dot iespēji apgūt jaunas prasmes, zināšanas matemātikā. Norisinās arī praktiskās nodarbības robotikā, kas rosina izglītojamos domāt, analizēt iegūto informāciju, salīdzināt ar savu personisko pieredzi un jēgpilni pielietot praksē, veicinot izglītojamo radošo un kritisko domāšanu. Tāpat daļa skolēnu 4. – 6. klašu posmā izpilda praktiskus uzdevumus, lai apgūtu programmēšanas pamatus, izprastu algoritmu nozīmi, to veidošanu. Izglītojamie sadarbojoties spēj radīt paši savas datorprogrammas datorspēlēm vai animācijai.
S. Ustinoviča ir gandarīta, kad redzams, ka no skolēna ar mācīšanās grūtībām sāk veidoties pašapzinīgs, vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā izaugsmē.