Piektdiena, 27.03.2026 14:21
Piektdiena, 27. marts, 2026 11:46

Ogres novada skolēni gūst panākumus skatuves runas konkursā Pierīgā

OgreNet
Ogres novada skolēni gūst panākumus skatuves runas konkursā Pierīgā
Foto: www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 27. marts, 2026 11:46

Ogres novada skolēni gūst panākumus skatuves runas konkursā Pierīgā

OgreNet

No Ogres novada skatuves runas konkursa uz nākamo kārtu tika izvirzīti četri skolēni, kuri ar lieliskiem panākumiem piedalījušies nākamajā kārtā Pierīgas posmā, informē Ogres novada pašvaldībā.

Latvijas Skolēnu skatuves runas konkursa posmā, kas notika 26. martā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, no Ogres novada pārstāvjiem augstāko pakāpi ieguva Ikšķiles vidusskolas 1. klases  skolnieks Alberts Melderis (skolotāja Sandra Tilta), Ogres Centra pamatskolas 7. klases skolnieks Mārcis Šostaks (skolotāja Gunta Grejere) un Ogres Kalna pamatskolas 7. klases skolnieks Marks Dubinskis (skolotāja Elza Seile), savukārt 1. pakāpe piešķirta Ogres Centra pamatskolas 8. klases skolniekam Rihardam Rātam (skolotāja Gunta Grejere).

