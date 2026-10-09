Ogres novada skolēni pirmie apgūs bezpilota tehnoloģijas - pilotprojektu plāno paplašināt visā Latvijā

Pilotprojekts paredzēts vispārējās vidējās, kā arī arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības posmam. Tā laikā tiks vērtēti dažādi veidi, kā bezpilota sistēmu apguvi iekļaut izglītības saturā, tostarp kā atsevišķu mācību kursu vai mācību priekšmetu un profesionālās izglītības moduļu sastāvdaļu.
Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA) norādīja, ka bezpilota sistēmas un tehnoloģijas kļuvušas par stratēģiski nozīmīgu jomu, kur nepieciešamas praktiski izmantojamas zināšanas. Iniciatīvas, kas pilnveido izglītības saturu un veicina jaunu specialitāšu attīstību, var stiprināt arī jauniešu konkurētspēju, sprieda politiķe.
Ministrijā norādīja, ka bezpilota sistēmām ir pieaugoša nozīme drošībā, civilajā aizsardzībā, glābšanas darbos un citās tautsaimniecības nozarēs. Tāpēc pilotprojektā paredzēts izvērtēt iespējas vidusskolēniem nodrošināt šajā jomā nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas.
Projektā plānots noteikt apgūstamo saturu, sasniedzamos rezultātus, nepieciešamo stundu apjomu, drošības prasības un materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī pedagogu sagatavošanas nosacījumus.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi plānots līdzfinansēt no "Eiropas Sociālā fonda Plus" projekta līdzekļiem.