Ierasts, ka pavasarī šajā laikā notiek koru skates, kad žūrija vērtē sagatavotos priekšnesumus, taču, ņemot vērā, ka šī ir pirmā tikšanās pēc Covid-19 pandēmijas un divu gadu attālinātās dziedāšanas, pasākuma galvenais mērķis bija pozitīvi sadziedāties un kopīgi gatavoties Ogres novada Izglītības pārvaldes organizētajam pasākumam - “Interesanto interešu festivāls”, kas notiks š.g. 27. maijā Ogres novada Sporta centra stadionā. Pasākums būs kā mācību gada noslēguma festivāls, kurā pulcēsies dziedātāji, dejotāji, gleznotāji, sportisti u.c. interešu izglītības pulciņu audzēkņi.
Dziedāšanas svētku koncertā lielākoties skanēja 27. maija festivālā kopīgi izpildāmas dziesmas. Koncerta sākumā uzstājās vokālie ansambļi un pēc tam koru kolektīvi. Pēc visiem priekšnesumiem kori kopīgi izdziedāja kopdziesmas.
Koncertā piedalījās: Ogres 1. vidusskolas jauktais vokālais ansamblis, Ogres 1. vidusskolas jauktais koris “Anima”, Ogres 1. vidusskolas 2.-4. klašu koris “Tauriņi”, Ogres sākumskolas 2.-4. klašu koris, Ogresgala pamatskolas 1.-4. klašu koris, Tīnūžu sākumskolas 2.-3. klašu ansamblis “Saulespuķe”, Ikšķiles vidusskolas 2.-3. klašu vokālais ansamblis, Ikšķiles vidusskolas 2.-4. klašu koris, Ikšķiles vidusskolas 5.-9. klašu vokālais ansamblis “Kā debess”, Ikšķiles vidusskolas 5.-9. klašu koris, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas apvienotais 5.-12. klašu koris “Infinitum”, Birzgales pamatskolas 1.-4. klašu koris “Sapnītis”, Madlienas vidusskolas 3. klases ansamblis, Madlienas vidusskolas 5. klases ansamblis, Suntažu vidusskolas 1.-4. klašu koris, Suntažu vidusskolas 5.-9. klašu koris un Ķeipenes pamatskolas 2.-9. klašu ansamblis.
“Šodienas galvenais mērķis bija sanākt kopā, lai saprastu katra kolektīva spējas. Bērni ir malači, viņi bija apguvuši repertuāru un varēja sevi labi noprezentēt, tas nozīmē, ka būsim gatavi arī festivālam. Šis pasākums sniedza pozitīvu emocionālo pacēlumu, tie bija kā mūsu mazie dziesmu svētki,” paužot prieku teica Ogres novada interešu izglītības mūzikas jomas metodiķe Gunita Bičule.
