Trešdiena, 22. oktobris, 2025 14:30

Foto: Daiga Reliņa
2025. gada 17. oktobrī Bauskas rātsnamā tika aizvadīts Valsts probācijas dienesta organizēts Zemgales teritoriālās struktūrvienībā nodarbināto, brīvprātīgo un sadarbības partneru apbalvošanas pasākums, kura mērķis bija pateikties par godprātīgi veiktu darbu un sadarbību. Valsts probācijas dienesta atzinības rakstu saņēma Ogres novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Marika Stepāne!

Marikas ieguldījums sociālā darba  jomā ir nozīmīgs un tiek augstu vērtēts. Marika ik dienu apliecina profesionalitāti un atbildīgi veic savus darba pienākumus, ko novērtē arī sadarbības partneri. Valsts probācijas dienesta apbalvojums ir apliecinājums Marikas Stepānes profesionālajai kompetencei.

