Pirmdiena, 03.11.2025 14:59
Dagnija, Ērika
Pirmdiena, 03.11.2025 14:59
Dagnija, Ērika
Pirmdiena, 3. novembris, 2025 14:23

“Ogres novada spēka formula” – stāsti par cilvēkmīlestību un dzimtas spēku

Biedrība “Vai vari?”
“Ogres novada spēka formula” – stāsti par cilvēkmīlestību un dzimtas spēku
Foto: Biedrība “Vai vari?”
Pirmdiena, 3. novembris, 2025 14:23

“Ogres novada spēka formula” – stāsti par cilvēkmīlestību un dzimtas spēku

Biedrība “Vai vari?”

Projekts “Ogres novada spēka formula” projekta konkursa “R.A.D.I. Ogres novadam” projekta Nr.RADI-2025-38 ietvaros ir noslēdzies. Brošūru izveidi finansē Ogres novada pašvaldība. Projekta ietvaros ir izveidotas 60 brošūras ar 48 stāstnieku stāstiem, kuru dzīves, izglītības, darba, sadarbības ceļi ir saistīti ar Ogres novadu. Kopējā senioru spēka formula ir MĪLESTĪBA – cilvēkmīlestība, dzimtās vietas, zemes mīlestība, darba mīlestība, Dieva mīlestība. Vairākiem stāstniekiem izveidotā brošūra ir kā dzimtas, ģimenes, autobiogrāfiskas grāmatas ievads, jo tik daudz kas piedzīvots, sasniegts, izdzīvots. Ikviens tiek aicināts turpināt rakstīt un dalīties.

Biedrība “Vai vari?” pateicas ikvienam projektā iesaistītajam cilvēkam, kas dalījās savas dzīves atspulgos, dzīves vērtību pamatos, spēka avotos. Biedrība lepojamies ar Jums un aicina uz kopīgi izveidotās brošūras prezentāciju  pie tējas tases 10. novembrī plkst. 13.00 Māla krogā (Mālu krogs atrodas Suntažu- Siguldas šosejas kreisajā pusē, Sidgundā, bijušā Rikteres muižas krogā – Lielās Juglas krastā.)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?