Biedrība “Vai vari?” pateicas ikvienam projektā iesaistītajam cilvēkam, kas dalījās savas dzīves atspulgos, dzīves vērtību pamatos, spēka avotos. Biedrība lepojamies ar Jums un aicina uz kopīgi izveidotās brošūras prezentāciju pie tējas tases 10. novembrī plkst. 13.00 Māla krogā (Mālu krogs atrodas Suntažu- Siguldas šosejas kreisajā pusē, Sidgundā, bijušā Rikteres muižas krogā – Lielās Juglas krastā.)
“Ogres novada spēka formula” – stāsti par cilvēkmīlestību un dzimtas spēku
Projekts “Ogres novada spēka formula” projekta konkursa “R.A.D.I. Ogres novadam” projekta Nr.RADI-2025-38 ietvaros ir noslēdzies. Brošūru izveidi finansē Ogres novada pašvaldība. Projekta ietvaros ir izveidotas 60 brošūras ar 48 stāstnieku stāstiem, kuru dzīves, izglītības, darba, sadarbības ceļi ir saistīti ar Ogres novadu. Kopējā senioru spēka formula ir MĪLESTĪBA – cilvēkmīlestība, dzimtās vietas, zemes mīlestība, darba mīlestība, Dieva mīlestība. Vairākiem stāstniekiem izveidotā brošūra ir kā dzimtas, ģimenes, autobiogrāfiskas grāmatas ievads, jo tik daudz kas piedzīvots, sasniegts, izdzīvots. Ikviens tiek aicināts turpināt rakstīt un dalīties.