Jau ceturto gadu izlaidums notiek Ogres Vēstures un mākslas muzejā. Kā minēja Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga, muzejs ir zīmīga vieta - ikkatrs audzēkņu sasniegums ieiet vēsturē un ikviena uzvara nes Ogres novada vārdu Latvijā, Baltijā, Eiropā un arī pasaulē. “Mēs ļoti lepojamies, ka paralēli vispārējās izglītības apgūšanai skolā, jūs radāt enerģiju un motivāciju apgūt arī profesionālās ievirzes programmu jūsu izvēlētajā sporta veidā. Mēs no savas puses esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu labus treniņu apstākļus un profesionālus trenerus, tādā veidā veicinot jūsu interesi par sportu,” uzrunā minēja Dz. Žindiga. Viņa ir gandarīta par audzēkņiem, kas iekļuvuši Latvijas izlases sastāvā dažādās vecuma grupās. “Vienmēr atcerieties, ja jūs aicina startēt Latvijas izlasē, tas ir liels gods,” viņa piebilda.
Absolventiem tika izsniegtas V20 apliecības, kas pielīdzināmas tām, ko jaunieši saņem, iegūstot pamatizglītību, un V30 – vidējo izglītību. Saņemot V20, jaunieši var turpināt trenēties sporta centrā vai jebkurā citā sporta skolā Latvijā vai ārzemēs un iegūt arī V30, bet, saņemot V30 un iestājoties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, tā dod iespēju jau strādāt par treneri mācoties pirmajā kursā.
Kopā Profesionālās ievirzes sporta izglītību šogad V20 grupā apguva un absolvēja – 9 orientieristi (treneris Nauris Neimanis), 10 mākslas vingrotāji (trenere Nellija Žvīgule), 32 futbolisti (treneris Raivis Rubīns), savukārt V30 grupā – 4 vieglatlēti (treneris Zigurds Kincis).
Noslēgumā Dz. Žindiga vēlēja, lai veicas arī turpmāk: “Turpiniet sportisko ceļu, trenējieties un piedalieties sacensībās!”