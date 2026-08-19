Ogres novadā tiek īstenoti 14 līdzdalības budžeta projekti

Pašlaik Ogres novadā tiek īstenot 14 līdzdalības budžeta projekti, ar kuriem pilnā mērā var iepazīties vietnē.
Tur iespējams arī plašāk iepazīties ar projektu aprakstiem. vairums no sabiedrībai nodotajiem projektiem ir novada dažādās vietās, kas norāda uz aktīvu iedzīvotāju iesaisti piesakot projekta idejas. Attēlus, izmaksas un aprakstus var aplūkot arī šeit.
Āra atpūtas un galda spēļu zona pie Ogres Kalna pamatskolas.
Gājēju ietve 32 metru garumā Zvaigžņu ielas posmā starp Ogres centra pamatskolas saimniecības ceļu un Īrisu ielu.
Atjaunotas kāpnes daļas Zvaigžņu ielā (pāri Zvaigžņu kalnam), kas savieno Meža prospektu un Brīvības ielu.
Atjaunota Ikšķiles pludmales laipa, lai tā būtu droša un pieejama iedzīvotājiem un viesiem.
Publiski pieejama inventāra novietne hokeja laukuma uzturēšanai ziemas sezonā, Madlienas pagastā.
Koka šūpoles Rembates parkā Lielvārdē.
Lauberes identitātes zīme- izveidot vizuāli pievilcīgu un atpazīstamu vides objektu, pagasta nosaukumu “LAUBERE”, un to uzstādīt publiskā ārtelpā.
Velo nojumes uzstādīšana pie Suntažu pamatskolas.
Jauna volejbola laukuma izbūve Ķeguma pludmalē.
Laika liecinieks – Meņģeles kapu mūris.
Uzstādīt pontona laipu Taurupes parka dīķa pašvaldībai piederošajā krasta daļā, izveidojot sakārtotu, drošu un vizuāli pievilcīgu vietu iedzīvotāju atpūtai pie ūdens.
Izveidot koka brīvdabas skatuvi Sapņu ielejā – publiski pieejamā, jau iedzīvotāju iecienītā atpūtas vietā.
Uzstādīt ielu norādes Birzgales pagasta centrā, lai uzlabotu orientēšanās iespējas, satiksmes organizāciju, kā arī veicinātu teritorijas sakārtotību un drošību.
Labiekārtota transporta gaidīšanas vieta bērniem pie Ķeguma pamatskolas.