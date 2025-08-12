Ogres novada un pilsētas svētkos notiks radošā darbnīca "P. A. plenērs"

Otrdiena, 12.08.2025 14:33
Ogres novada un pilsētas svētkos notiks Ogres Mūzikas un mākslas skolas (OMMS) radošā darbnīca "P. A. plenērs", informē OMMS.

Plānotas 2 vecuma grupas:
  • bērni (no 12 līdz 15 gadu vecumam);
  • jaunieši (no 16 gadu vecuma) un pieaugušie.
22. augustā pl. 11:00 pulcēšanās pie OMMS (Brīvības iela 11, Ogre) un došanās gleznot profesionālu mākslinieku vadībā tepat pilsētas centrā.
Plenēra ilgums - apmēram 2 stundas.
Dalības maksa - 15 EUR no personas (cenā iekļauti mākslas materiāli).
Visi radītie mākslas darbi piedalīsies izstādē 23. augustā pie OMMS mākslas jomas ēkas un būs publiski apskatāmi (sliktu laikapstākļu gadījumā izstādes vieta tiks mainīta). Pēc izstādes darbi nonāks autoru īpašumā.
Vietu skaits ļoti ierobežots, obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 19. augustam:
+371 26360872
