Jaunās iestādes mērķis ir radīt mūsdienīgu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu interešu izglītības vidi STEM jomā Ogres novada bērniem un jauniešiem. Šī mērķa īstenošanai tiek veidota konsultatīvā padome – profesionāļu komanda, kas ar savu pieredzi, zināšanām un redzējumu sniegs stratēģisku atbalstu iestādes attīstībā.
Kampaņa "Iesaki man padomnieku"
Padomes locekļu atlasei tiek uzsākta kampaņa "Iesaki man padomnieku".
Kampaņas ideja balstās pārliecībā, ka nozīmīgas iniciatīvas top komandā. Tādēļ iedzīvotāji, sadarbības partneri un profesionāļu kopienas ir aicinātas ieteikt cilvēkus, kuru pieredze, kompetence un redzējums varētu sniegt būtisku ieguldījumu iestādes attīstībā.
Plānotās kompetences konsultatīvajā padomē
Padomē plānots piesaistīt profesionāļus šādās jomās:
- Mācību satura stratēģija –redzējums par tehniskās jaunrades mācību saturu un tā attīstību dažādos vecumposmos.
- Stratēģiskā plānošana un vadība –iestādes attīstības stratēģijas un trīs gadu attīstības plāna izstrāde.
- Sabiedriskās attiecības un zīmolvedība –organizācijas zīmola izveide un komunikācijas plāna izstrāde.
- Personālvadība –pedagogu piesaistes, attīstības un noturēšanas sistēmas izstrāde.
- Vienotas izglītības stratēģijas atbalsts STEM jomā –saturisko lēmumu saskaņošana ar novada vispārējās izglītības attīstības virzieniem.
- Projektu un resursu piesaiste –finansējuma un sadarbības iespēju identificēšana, kā arī piesaistes plāna izstrāde.
Ieguvumi padomes locekļiem
Dalība konsultatīvajā padomē sniegs iespēju:
- līdzdarboties jaunas un nozīmīgas izglītības iestādes izveidē Ogres novadā;
- ar savu pieredzi pozitīvi ietekmēt bērnu un jauniešu dzīves;
- stiprināt savu profesionālo un pilsonisko ieguldījumu novada izaugsmē;
- palīdzēt veidot augsti kvalificētus un spēcīgus nākotnes profesionāļus.
Ja Tavā redzeslokā ir augsti kvalificēts profesionālis, kura pieredze un redzējums varētu sniegt nozīmīgu pienesumu iestādes attīstībai, Ogres novada pašvaldība aicina izvirzīt viņa kandidatūru konsultatīvajai padomei, aizpildot pieteikuma veidlapu: ej.uz/stempadome līdz 20. martam.