“Cilvēciskā kontakta nozīme digitālajā laikmetā” – temats, ko aprakstīja bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 15 gadiem, pretendējot pārstāvēt Latviju starptautiskā vēstuļu konkursā. Dalībnieki nacionālajā atlasē iesūtīja ar roku rakstītas vēstules, kurās norādīja, ka izjūt īpašu emocionālās saiknes trūkumu digitālajā komunikācijā un arvien biežāk novērtē patiesu, cilvēcīgu saskarsmi.
“Īpašs prieks redzēt, ka atlasē piedalījās arī bērni, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, turklāt vairāki no šiem darbiem bija ļoti augstā līmenī. Tas vēlreiz apliecina, cik nozīmīga ir vēlme mācīties, izteikt sevi un caur valodu veidot saikni ar citiem cilvēkiem,” pauž žūrijas pārstāve, latviešu valodas skolotāja un “Instagram” konta “Tava valoda” autore Dace Rēķe-Birkenšteina.
Arī E. Vintere savā vēstulē atgādina, cik svarīgi ir neaizmirst par īstu, cilvēcisku kontaktu: “Es domāju, ka, ja mēs vairāk runātu, vairāk klausītos un vairāk satiktos pa īstam, pasaule būtu laimīgāka vieta.”
“Lasot darbus, pārliecinājos, ka vēstuļu rakstīšana arī digitālajā laikmetā joprojām spēj aizraut gan bērnus, gan pusaudžus. Katra vēstule bija unikāls stāsts, jaunieši tajās drosmīgi un atklāti dalījās savās pārdomās, ” uzskata žūrijas pārstāvis, satiksmes ministrs Atis Švinka.
Darbus izvērtēja īpaši izveidota žūrija, pievēršot uzmanību to oriģinalitātei, valodas lietojumam, radošumam un atbilstībai konkursa tematam. Par spilgtāko darbu autoriem atzīti Emīlija Vintere, Miks Gurovs un Emīlija Krecele. Papildu simpātiju balvas saņems Alisa Morozova un Lathere Svikriti.
Žūriju pārstāvēja Latvijas Republikas satiksmes ministrs Atis Švinka, grāmatu autore Lelde Kovaļova, latviešu valodas un literatūras skolotāja, “Instagram” konta “Tava valoda” autore Dace Rēķe-Birkenšteina un reperis Galeniex (Ernests Galenieks), kā arī “Latvijas Pasta” pārstāvji.
Nacionālās atlases laureāti saņems atzinības un pateicības apliecinājumu no “Latvijas Pasta”, “Orkla Latvija” un “Brain Games”, savukārt simpātiju balvas ieguvējiem pasniegs sadarbībā ar “Tava valoda”.
Uzvarētāja Emīlija Vintere pārstāvēs Latviju PPS organizētajā starptautiskajā vēstuļu rakstīšanas konkursā. Konkursu kopš 1971. gada organizē savienība, ik gadu mudinot jauniešus no dažādām pasaules valstīm rakstīt vēstules par sabiedrībā nozīmīgiem tematiem. Tā mērķis ir attīstīt jauniešu rakstītprasmi, spēju skaidri paust savas domas, kā arī stiprināt interesi par vēstuļu rakstīšanu un savstarpējo saikni starp cilvēkiem visā pasaulē. Starptautiskā konkursa rezultāti tiks paziņoti Pasaules Pasta dienā, 9. oktobrī.
“Latvijas Pasts” pateicas ikkatram konkursa dalībniekam par radošumu, atklātību un drosmi dalīties ar savām pārdomām.