Arī tradicionāli izgaismotie gājēju tilti pār Ogres upi tiek tērpti sarkanbaltsarkanās Latvijas karogu krāsās. Abi tilti un lietussargu aleja iemirdzas līdz ar pilsētas apgaismojuma ieslēgšanos, aptuveni plkst. 17.00, taču skaistas pastaigas izvērtīsies gan dienas gaišajā, gan tumšajā laikā.
Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde patriotiskajā mēnesī ir izveidojusi karti ar vairākiem maršrutiem un atzīmētām vietām, kur apskatāmi valsts svētku rotājumi pilsētā.
Esiet aicināti izstaigāt:
- “Lielo loku”, 7,5 km garumā;
- 3,5 km garo loku gar Ogres upes krastiem;
- “Mazo loku”, 1,8 km garumā.
Interaktīvā karte pieejama šeit.
Kartē atzīmēti ne tikai patriotiskā maršruta rotājumi, bet arī cita veida praktiska informācija, kas var noderēt, plānojot savu apmeklējumu pilsētā, piemēram, auto novietošanas iespējas. Aicinām apciemot Ogri, lai izbaudītu īpašo svētku atmosfēru.
Pēc pastaigas svētku maltīti var ieturēt kādā no pilsētas kafejnīcām. Ar kafejnīcu sarakstu var iepazīties šeit.
Savukārt Ogres novada pilsētās un pagastos svētku noskaņu rada Latvijas karogi gar ceļiem, sarkanbaltsarkanās krāsās izrotātie kultūras nami un iestādes, kā arī iedegtās svecītes 11. un 18. novembra vakarā parkos un piemiņas vietās.
Valsts svētku rotājumi Ogrē apskatāmi no 27. oktobra līdz 18. novembrim.
Šogad pašvaldība aicina atzīmēt Lāčplēša dienu ne tikai ar skaistām pastaigām, bet arī izzinot Ogres novada vēsturi, apmeklējot muzejus un dažādas vēsturiskās ekspozīcijas. Dodies izzināt Ogres Vēstures un mākslas muzeja ekspozīciju “Brīvības ceļš” (Brīvības ielā 2). Tā sniedz dziļu ieskatu Latvijas neatkarības cīņās un godā vietējo varoņu stāstus. Ekspozīcija ir veltīta Latvijas un Ogres novada iedzīvotāju cīņai par brīvību un neatkarību. Tajā apmeklētāji var izsekot vēsturiskajiem notikumiem no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām, iepazīstot latviešu strēlnieku, Neatkarības kara dalībnieku un citu nozīmīgu personību likteņus. Sajūti vēstures elpu, apmeklējot atjaunoto Taurupes muižas klēti. Apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 28679036. Piemini latviešu strēlniekus, apmeklējot Kultūras mantojuma centru “Tīnūžu muiža”. Par godu Lāčplēša dienai, 8. novembrī plkst. 15.00 aicina apmeklēt arī pasākumu “Strēlnieku garu pārņemot”. Pasākuma norises vieta - Ogres Vēstures un mākslas muzejs (Brīvības ielā 2).
No 7. līdz 30. novembrim Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā un no 7. novembra līdz 7. decembrim Lielvārdes kultūras namā būs apskatāma Gaisa spēku karavīru veidota fotoizstāde "ESMU KARAVĪRS GAISA SPĒKOS", kurā atspoguļota Gaisa spēku karavīru dienesta ikdiena, dalība militārajās mācībās un sadarbība ar sabiedroto spēku karavīriem. Aicinām ikvienu apmeklēt izstādi, un iepazīt Gaisa spēku ikdienu. Izstāde apskatāma darba dienās no plkst. 12.00 - 17.00, ieeja bez maksas. Atzīmējot valsts svētkus, aicinām doties arī uz citiem Ogres novada muzejiem, vairāk uzzini šeit.
Reizē ar patriotiskajām noskaņām, kas valda Ogres novadā, un valsts svētku pasākumiem pašvaldība aicina ikvienu novada iedzīvotāju un viesi iepazīties ar papildinātu jaunu audiogida stāstu krājumu - 45 interesantiem stāstiem par Latvijas Valsts spilgtākajiem brīvības cīņas notikumiem un personībām, kas cīnījās par mūsu valsts neatkarību. Jaunie stāsti veidoti reizē ar Ogres vēsturiskā centra atjaunošanu, kur šobrīd atklāts Neatkarības laukums ar vides objektiem un atrodas ekspozīcija “Brīvības ceļš”.
Visi audiogida stāsti noklausāmi bezmaksas mobilajā aplikācijā “Ogres novadnieks” vai nolasot pilsētvidē izvietotās QR koda zīmes. Īpašas, mākslinieciski iestrādātas QR koda plāksnes izvietotas vides objektā “Latviešu brīvības klints”, Neatkarības laukumā. Tās noskenējot, klausītāju aizvedīs pie vēsturiskiem stāstiem par izcilām personībām, kas ieņēma nozīmīgu lomu Latvijas valsts neatkarības iegūšanai.
Kopumā pieejami jau 224 stāsti par dažādām vietām, notikumiem un personībām visa Ogres novada teritorijā. Veidojot jaunās kārtas audiogida stāstus, veiksmīga sadarbība arī šajā reizē turpinājās ar iepriekšējo gadu audiogida balsi – stāstus ierunājis Ogrē dzimušais aktieris Jēkabs Reinis. Tie ierunāti latviešu un angļu valodā.