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Trešdiena, 15. jūlijs, 2026 09:30

Ogres novads jūnijā ierindojas starp aktīvākajām pašvaldībām jaunu uzņēmumu dibināšanā

OgreNet / Leta
Ogres novads jūnijā ierindojas starp aktīvākajām pašvaldībām jaunu uzņēmumu dibināšanā
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Trešdiena, 15. jūlijs, 2026 09:30

Ogres novads jūnijā ierindojas starp aktīvākajām pašvaldībām jaunu uzņēmumu dibināšanā

OgreNet / Leta

Uzņēmējdarbības aktivitāte Ogres novadā turpina uzrādīt stabilus rezultātus - šā gada jūnijā novadā reģistrēts 21 jauns uzņēmums, kas ļauj tam ierindoties ceturtajā vietā starp visām Latvijas pašvaldībām, apsteidzot pat tādas lielās pilsētas kā Daugavpili un Jelgavu. Vairāk jaunu uzņēmumu aizvadītajā mēnesī reģistrēts vien Rīgā, Mārupes novadā un Jūrmalā. 

Latvijā izaugsme jaunu uzņēmumu reģistrācijā

Latvijā šogad sešos mēnešos reģistrēti 5524 jauni uzņēmumi, kas ir par 8,4% vairāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina "Lursoft" apkopotie dati. Jūnijā vien reģistrēti 783 jauni uzņēmumi — par 6,2% vairāk nekā pērnā gada jūnijā.

Vienlaikus pirmajā pusgadā likvidēti 2822 uzņēmumi, un likvidēto uzņēmumu skaits samazinājies par 36,6%, salīdzinot ar 2025. gada attiecīgo periodu.

Jūnijā reģistrēto jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls sasniedz 3,82 miljonus eiro. 14,81% no visiem jaunajiem uzņēmumiem piesaistīts ārvalstu kapitāls, un visbiežāk ieguldītāji ir no Ukrainas, Indijas un Igaunijas.

Lielākie jaunie uzņēmumi

Jūnijā reģistrētais lielākais uzņēmums ir Rīgā dibinātā SIA "Crego Group", kuras īpašnieks Uldis Arnicāns pamatkapitālā ieguldījis 1,2 miljonus eiro. Otrs lielākais ir nekustamo īpašumu nozares uzņēmums SIA "Avotu nams 34" ar 400 000 eiro pamatkapitālu. Visi desmit mēneša lielākie jaunie uzņēmumi reģistrēti galvaspilsētā.

Ārpus Rīgas lielākais jaunreģistrētais uzņēmums jūnijā bija Mārupes novada SIA "HBA Catering", ko vienādās daļās dibinājuši Andris Rūmītis un Nauris Nummurs, katram ieguldot 20 000 eiro.

Uzņēmumu formas un ģeogrāfija

Pārliecinošs vairākums jeb 92,08% no visiem jūnijā reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), savukārt 6,51% veido individuālie komersanti. Reģistrētas arī trīs ārvalstu komersantu filiāles, trīs pilnsabiedrības, trīs zemnieku saimniecības un divas komandītsabiedrības.

Jauni komersanti jūnijā dibināti gandrīz visās Latvijas pašvaldībās — vienīgais izņēmums ir Valkas novads, kur pagājušajā mēnesī nav reģistrēts neviens jauns uzņēmums.

Aktīvākās pašvaldības jūnijā: Rīga (366 uzņēmumi), Mārupes novads (33), Jūrmala (25), Ogres novads (21), Daugavpils (19), Jelgava (19), Siguldas novads (17), Valmieras novads (17), Tukuma novads (17), Saldus novads (16) un Ropažu novads (16).

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