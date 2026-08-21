Ogres novads svinēs līdz rīta gaismai: nedēļas nogalē koncerti, uguņošana un desmitiem aktivitāšu

21. augustā
Piektdien atzīmēs Ogres novada svētkus ar vietējo uzņēmēju dižošanos, Ogres novada amatiermākslas kolektīvu koncertiem un Ogres novada Kultūras centra pūtēju orķestra "Horizonts" lielkoncertu kopā ar mūziķiem Lauri Valteru, Nikolaju Puzikovu, Kati Kokamegi un Tomu Kalderauski. Vakarā Ogres upi izgaismos tradicionālā laivu parāde, savukārt Pilsētas skvērā par lustīgām dejām un zaļumballes noskaņu rūpēsies grupa "Apvedceļš".
22. augustā
Sestdien ar koncertiem un aizraujošām aktivitātēm visas dienas garumā svinēs Ogres pilsētas svētkus. Uz Pilsētas skvēra skatuves ogrēniešus un pilsētas viesus svētkos sveiks grupa "Pienvedēja piedzīvojumi", dziedātāja Emilija, grupa "Very Cool People", dziedātāja Paula Saija, reperis Edavārdi un mūziķe Daniela Mase. Citviet pilsētā būs iespēja baudīt Ievas Akurateres koncertu "Diena pirms "Baltijas ceļa"", kamerkoncertu "Dziesmas mūsu pilsētai..." un jauno mūziķu uzstāšanos. Jauniešus svētkos gaida enerģiju uzlādējošas aktivitātes festivālā "Ekstāze". Neizpaliks arī svētku uguņošana, Ogres pašvaldības iestāžu un uzņēmēju veidotās aktivitātes un dejas līdz pat rīta gaismai.
No plkst. 10.00 jau 18. gadu Meņģeles ļaudis un ciemiņi pulcēsies, lai kopā svinētu Zemnieku un lauksaimnieku dienu. Būs Tvīda brauciens un sapušķotās tehnikas parāde, kura tiks vērtēta, šovs, kūku garšošana un vērtēšana, koncerts, radošās darbnīcas un citas izklaides. Noslēgumā notiks apbalvošana un sadziedāšanās.
No plkst. 11.00 gandrīz 900 dziedoši un dejojoši seniori pulcēsies Ogres novadā – Ikšķilē, Ķegumā, Lielvārdē un Ogres pilsētā –, lai izdziedātu savas sirdsdziesmas 8. Latvijas senioru sadziedāšanās svētkos. Nāc un dziedi kopā – dziesmu vārdi būs bezmaksas!
Plkst. 12.00, Ogres pilsētas svētku laikā, Ogres Vēstures un mākslas muzeja Mazajā zālē tiks atklāta izstāde "Māksla kustībā – vasara Ogrē", kurā vienkopus būs skatāmi darbi, kas tapuši muzeja vasaras radošo darbnīcu ciklā. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama līdz 2026. gada 13. septembrim. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
Plkst. 22.00 Jumpravas pagasta estrādē notiks zaļumdiskotēka “Divi bīti, viena nakts”. Uz deju platformas DJ Jānis Balodis un DJ MFZ. Ieeja bez maksas. Darbosies āra kafejnīcas. Sliktu laikapstākļu gadījumā pasākums tiks pārcelts uz Jumpravas pagasta Kultūras nama Lielo zāli.
23. augustā
No plkst. 11.00 Krapes muižas “Skaņumājā” norisināsies caurspēlējamās cītaras spēlmaņu saiets un koncerts. No 11.00 muzikantu ierašanās, atbalstošas sarunas un ieskats nozares aktualitātēs. Plkst. 12.00-13.30 meistarklases, kuras vadīs instrumentu meistari un spēlmaņi Valters Reiznieks un Ilmārs Pumpurs. Plkst. 16.00 Caurspēlējamās cītaras saieta dalībnieku koncerts. Ieeja pasākumā bez maksas.
Kapusvētki
22. augustā plkst. 11.00 kapusvētki notiks Berkavas kapos un Tomes kapos.