1. Radošās studijas "Otas stāsti" gleznu izstāde Mazozolu pagasta kultūras nama aktu zālē no 4. līdz 31. maijam.
2. Mākslinieces Patrīcijas Raven personālizstāde “Ilūzija”. Ogres Centrālās bibliotēkas 1. un 2. stāva ātrijā no 2. maija līdz 30. jūnijam apskatāma mākslinieces Patrīcijas Raven personālizstāde “Ilūzija”. Izstāde iezīmē jaunu posmu autores radošajā attīstībā, un tajā aplūkojami tikai jaunākie, speciāli šai ekspozīcijai radītie darbi. Pēc iepriekšējā gada cikla, kurā dominēja reālisma elementi, māksliniece šobrīd apzināti pievērsusies abstrakcijai, krāsas enerģijai un telpas uztveres spēlei. Izstāde pēta robežu starp redzamo un sajūtamo, starp formu un kustību, starp realitāti un skatītāja uztveri. Izstādes centrālais vizuālais motīvs ir labirints, kas simbolizē iekšējo ceļu, meklējumus un nepārtrauktu kustību uz centru – vietu, kur skatītājs sastop pats sevi. Svarīga izstādes daļa ir apļveida darbu sērija, kas sastāv no deviņām gleznām dažādās krāsu interpretācijās. Katrs darbs piedāvā atšķirīgu emocionālo frekvenci – no spriedzes un intensitātes līdz mieram un kontemplācijai. Atkārtojošā forma kļūst par meditāciju par ritmu, laiku un bezgalību.Patrīcijas Raven darbi izceļas ar spēcīgu krāsu kontrastu, ekspresīvu faktūru un dinamisku kustības sajūtu. Gleznas aicina skatītāju ne tikai vērot, bet ieiet attēlā, ļauties vizuālai ilūzijai un pašam kļūt par tās daļu. Izstāde “Ilūzija” ir aicinājums apstāties, iegrimt krāsās un uz mirkli apšaubīt realitāti. Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā. Ieeja – bez maksas.
3. Mākslinieces Zandas Milzarājas izstāde “Dienvidu stāsti”. No 6. maija līdz 30. jūnijam Ogres Centrālās bibliotēkas Kafijas namiņā apskatāma mākslinieces Zandas Milzarājas izstāde “Dienvidu stāsti”. Izstādes darbi veidoti linogriezuma tehnikā un tapuši Vidusjūras iespaidos – gan ainavas ar senām pilsētām, gan eksotiski augi, gan arī portreti. Linogriezumos izmantoti krāsaini, koši foni, kas veidoti Dienvidiem raksturīgajā toņu gammā. Māksliniece Zanda Milzarāja piedalās grupu izstādēs kopš 1993. gada. Pirmā personālizstāde tapusi jau 1994. gadā Gustava Šķiltera muzejā Rīgā. Darbi atrodas privātās kolekcijās Latvijā un ārvalstīs. Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā. Ieeja – bez maksas.
4. Daumanta Brūniņa mākslas darbu izstāde “Pārmaiņu Laika Vēsmas” Tomes Tautas namā no 23. marta līdz 15. maijam. Laiks, kad ārpasaulē un dabā notiek pārmaiņas un strauji dabas procesi, kas neizbēgami ietekmē cilvēku iekšējo stāvokli un rada nepieciešamību pielāgoties. Daumants Brūniņš ir absolvējis Mağistratūru Vimbldonas Mākslas koledžā, Londonas Mākslas Universitātē, pirms tam saņemot Dekāna iepirkuma balvu, beidzot Bakalaura grādu Austrumu Londonas Universitātē. Māksliniecisko pieredzi uzsācis no 8 gadu vecuma, pamatskolā, kuru vēlāk profesionāli papildināja un uzlaboja Rīgas Dizaina un Mākslas Vidusskolā. Viņu iedvesmo parasti un vienkārši dabas objekti kā čiekuri, rieksti, akmeņi, un daba kopumā ar savu nebeidzamo krāsas, formas un tekstūras daudzveidību. Vēl viens iedvesmas avots ir cilvēka apziņa un tās mijiedarbība fiziskā, mentālā, emocionālā un garīgā līmenī. Iedvesmas avoti apvienojumā ar viņa iekšējo viedokli rada asociācijas ar ikdienas notikumiem, kas izpaužas Procesa mākslā balstītās skulpturālās gleznās un drukas darbos Abstraktā manierē. Daumants radošajā procesā seko savai intuīcijai un tīram radošās uzvedības instinktam. Visā radīšanas procesa laikā viņš izmanto tehnikas, līdzekļus, materiālus un instrumentus no glezniecības, grafikas un tēlniecības jomām. Šie avoti rada sarunas starp dažādiem iedvesmas objektiem kā arī rada vizuālas sarunas un simbiotisku tiltu starp mākslas jomām. Cita viņa mākslinieciskās valodas izpausme ir darbs vairākos slāņos, kur stāsts tiek veidots izmantojot un atklājot mediju materialitāti caur dažādiem virsmas nobeigumiem, kā arī dziļāku stāsta nozīmi starp izvēlētajiem iedvesmas avotiem. Kā mākslinieks, lai radītu mākslas darbus, viņš izmanto tehnikas, medijus, materiālus un instrumentus no tradicionālajām mākslas mācībām ar mūsdienīgu pieeju. Tas vizuāli izpaužas kā simboliskas un abstraktas gleznas, reljefi, gravīras vai skulptūras.
5. Mākslinieka Valērija Dičkovska gleznu izstāde RĪTA ATSPULGI. Ķeipenes Tautas nama Mākslas telpā.Izstāde būs atvērta no 15. aprīļa līdz 15. maijam katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00. Citos laikos zvanīt 26545470.
6. No 5. maija līdz 29. maijam aicinām uz Ingas Vilciņas personālizstādi "Mūsu sirdīs pavasaris" Rembates bibliotēkā. Mūsu sirdīs pavasaris jau ir uzziedējis! Mīļie draugi un kaimiņi! Pavasaris nav tikai gadalaiks aiz loga – tās ir sajūtas, krāsas un gaisma, ko nēsājam sev līdzi. Mēs aicinām Jūs to piedzīvot kopā ar mums Rembates bibliotēkā! Tie ir darbi, kuros māksliniece ielikusi visu savu mīlestību. Atnāciet, apstājieties uz mirkli no ikdienas steigas un ļaujiet šīm krāsām Jūs sasildīt. Izstāde atvērta sākot no 5. maija (apskatāma bibliotēkas darba laikā). Ieeja brīva. Nāciet smeltos iedvesmu! Uz tikšanos!
7. Laumas Palmbahas, Līvas Kaprāles un Dionisija Miončinska radošo darbu izstāde “Daugava vieno”. Izstāde būs apskatāma līdz 30. maijam un veltīta mākslas studijas “Rasas krāsas” 15 gadu jubilejai. Jau 15 gadus Daugavas labā krasta Ikšķiles "Zaļo salu" ciematā Mākslas studijā "RASAS KRĀSAS" bērni un jaunieši apmeklē Vizuālās mākslas un Amatu mācības nodarbības. (www.rasaskrasas.lv ) No maza strautiņa studija "RASAS KRĀSAS" ir izaugusi par radošās izglītības dzīvīgu pieteku lielajai interešu izglītības upei Ogres novadā. Studijas pedagogi radījuši darbus, veltītus "RASAS KRĀSAS" mākslas izglītības iedvesmas avotam - Daugavai, kura vieno dažādu novadu un dažādu cilvēku intereses kopīgam mērķim - saglabāt un uzturēt Daugavas krastos dzīvojošās latviešu tautas kultūras vērtības.
8. Izstāde "Ķeguma tautas namam 75". Izstāde veltīta nama 75 gadu darbības ceļam kultūras dzīvē. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar arhīva fotogrāfijām, vēsturiskām liecībām un Tautas nama radošo kolektīvu sasniegumiem. Aicinām ikvienu svinēt kopā un godināt Ķeguma Tautas nama bagāto vēsturi!
9. Ogres novada Kultūras centra Foto izstāžu zālē līdz 31. maijam apskatāma Regīnas Vasiļjevas un Ivetas Romanovskas gleznu izstāde IR TIKAI MIRKLIS.. UN SAPŅI PIEPILDĀS. Regīna Vasiļjeva un Iveta Romanovska ir ģimenes tandēms - māte un meita, kas savā izsmalcinātībā, gaumē un talanta izpausmēs pārsteidz ikvienu. Krāsu toņu gradācijas un formu proporcijas liecina par iedzimtu talantu. Abas atzīst, ka darbošanās gleznošanas mākslas studijā ir iespēja gan augt profesionāli, gan ļauties krāsu un formu jeb mākslas terapijai, kad dzīve uzliek pārbaudījumus un ir nepieciešams, kas tāds, kas atraisa un dziedina. Abas sāka gleznot 2023. gadā gleznošanas studijā, diezgan izaicinošā dzīves posmā, bet skaistums, kas tiek radīts, un emocijas, kuras rodas, radot ko apburošu, ļauj aizmirst par visām ikdienas raizēm un ļauties radošuma lidojumam. Viņas vēlas iedrošināt ikvienu uzdrīkstēties un ļaut savai dvēselei izpausties un pie reizes iepriecināt arī citus. Izstāde apskatāma bez maksas.
10. Ārijas Skudras personālizstāde “Cepuru karaliene un viņas batikas” Ogres Vēstures un mākslas muzejā līdz 14. jūnijam. “Bez filca cepures nevar būt eleganta sieviete!” – šī pārliecība raksturoja sava laikmeta estētiku un profesionālo pieeju. Cepures tika izgatavotas no augstvērtīga filca – kazu, aitu, merino, trušu un zaķu vilnas, ar minimālu ķīmisko šķiedru piejaukumu. Modes tendences mainījās un tām sekoja arī dizainere, kas ilgstoši strādājot “Rīgas filcs” ir radījusi vairākus simtus etalonu. Visu mūžu paralēli darbam cepuru fabrikā viņa nodarbojās ar glezniecību. Izstādē tiks eksponētas cepures no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma, batikas no mākslinieces kolekcijas, kā arī žurnāla “Rīgas Modes” attēlu kopijas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 13. marta līdz 14. jūnijam. Izstādes kuratore: Mg. Art. Irēna Bužinska, Izstādes scenogrāfe: Ineta Sipunova, Projekta vadība: Elīna Cērpa.
11. Izstāde "Radošais Kaleidoskops" Tomes pagasta bibliotekā līdz 30. jūnijam. Kad paraugies kaleidoskopā – tas ir piepildīts ar lielu dažādību! Lielāks gabaliņš pie mazāka, spīdīgs blakus matētam, kāds gabaliņš apaļš, kāds kantains, bet visi kopā sakrīt skaistos attēlos. Tā arī dzīvē kā veroties kaleidoskopā – dažādi gabaliņi sakrīt viens pie otra un izveidojas negaidīta kopaina. 2015. gadā mūsu dzīves iekrita vienā kaleidoskopā un pārvērtās par lielu draudzību! Zirgs kā vienojošais elements, regulāras kafijas pauzes un sarunas turpat uz mājas sliekšņa trepēm, pļāpas ejot kopīgos darbos un visam cauri humors, ka mūsu radošās izpausmes jāsaliek kopā un jāorganizē izstāde! Un te nu tas ir – mūsu “Radošais kaleidoskops”, te satiekas gleznas, grafikas, mākslas eksperimenti un tekstilizstrādājumi. Par mums:
Anna Briljante: Zirgi, zīmēšana un gleznošana jau kopš bērnības ir neatņemama manas dzīves daļa. Mākslinieciskajā ziņā 1999.gadā esmu pabeigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, mākslas pedagoģijas nodaļu, iegūstot bakalaura grādu. Māksla gan nav mans ikdienas darbs, bet sirdi sildošs hobijs starp ikdienas darbiem, jo zirgi tomēr ir lielākā no manām kaislībām, un sapnis par saviem zirgiem un saimniecību top pavisam īsts jau 2000.gadā, kad Tomes pagastā tiek izveidots savs stallis “Egles”. Šobrīd tas jau ir izaudzis par Latvijas sporta tipa šķirnes zirgaudzētavu un kopā ar savu ģimeni te arī darbojamies un rūpējamies par saviem zirgiem. Saimniecība prasa daudz enerģijas un laika, bet pa ziemas vakariem sanāk arī ko pazīmēt un uzgleznot, pārsvarā arī tur dominē zirgi, daba un dzīvnieki. Patīk spēle starp reālismu un fantāziju. Darbi top savam priekam, bet kā sirsnīgas un oriģinālas dāvanas aizceļo arī pasaulē. Santa Grinberga: Jau bērnībā patika kaut ko knibināties – šūt lellēm drēbes, iemācīties adīt, arī aust sāku jau apmēram 14 gados. Lai gan tajā vecumā rokdarbu padarīšanai spurojos pretī un apgalvoju, ka tas nebūs mans, 2003. gadā iestājos Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kur pabeidzu Rokdarbu nodaļu. 2010. gadā Ciemupē izveidoju un sāku vadīt rokdarbu pulciņu, kurš ir aktīvs arī šodien, no 2011. gada esmu arī TLMS “Saiva” vadītāja... tā nu no frāzes “Rokdarbi nav priekš manis”, rokdarbi ir tapuši par neatņemamu manas dzīves daļu, tas ir mans darbs, hobijs un dzīvesveids. Lielākā kaislība ir jostu aušana, tā neapnīk, relaksē un nomierina ikdienas steigā. Top arī citi austi darbi – lakati, kuros var izspēlēties ar krāsām, galda celiņi, lielie galdauti, pa laikam arī kāda sega, reizēm arī ko uzadu vai uztamborēju.
12. Ķeguma pilsētas bibliotēkā atklāta Ogres Mūzikas un mākslas skolas Ķeguma mākslas studijas interešu izglītības grupu bērnu darbu izstāde. Skolotājas: Baiba Bērziņa-Skrīvere, Zane Raičenoka-Raišonoka, Elīna Umule. Kuratore: Kristīne Jukmane.Izstāde skatāma līdz 26. maijam.
13. Pavasaris nav tikai gadalaiks – tas ir dvēseles stāvoklis, ko visprecīzāk spēj nolasīt florista rokas. No 23. aprīļa līdz 26. maijam Tomes bibliotēka pārtop par ziedošu oāzi, aicinot ikvienu ienirt krāsu, faktūru un dabas smaržu pasaulē izstādē "Mirkļu noskaņa". Šī izstāde ir divu radošu enerģiju sastapšanās vieta. Tajā savus darbus eksponē: Vecumnieku tautas nama floristikas studija, Bārbeles tautas nama floristikas pulciņš. Abus šos kolektīvus vieno ne tikai kopīga vadītāja – zinošā un iedvesmojošā Līga Lauriņa, bet arī neviltota mīlestība pret dabas materiāliem. Par kolektīviem un to garu: Vecumnieku un Bārbeles floristi ir meistari, kuri prot saskatīt brīnumu katrā sūnu kumšķī, koka zarā vai trauslā ziedlapiņā. Šie kolektīvi nav tikai interešu grupas – tās ir domubiedru kopienas, kurās floristika tiek uztverta kā meditācija un māksla reizē. Vecumnieku studija ir pazīstama ar savu meistarību apvienot tradicionālo ar moderno, radot kompozīcijas, kas pārsteidz ar savu mērogu un tehnisko precizitāti. Bārbeles pulciņš izceļas ar īpašu mīļumu un dabisku vienkāršību, liekot uzsvaru uz to, ko sniedz mūsu pašu Latvijas pļavas un dārzi. Līgas Lauriņas vadībā dalībnieces mācās ne tikai "sakārtot pušķi", bet gan caur augiem izstāstīt stāstu. Izstāde "Mirkļu noskaņa" ir šo stāstu apkopojums– tie ir tverti mirkļi, kuros apstājas laiks un paliek tikai skaistums. Nāciet un notveriet savu pavasara iedvesmas mirkli Tomes bibliotēkā!
14. Suntažu kultūras namā skatāma Ogres Mūzikas un mākslas skolas Suntažu mākslas studijas audzēkņu darbu PAVASARA IZSTĀDE. Tradicionāli tā ir gada lielākā un svarīgākā izstāde, kur piedalās visi – gan pirmsskolas, gan skolas vecuma interešu izglītības un arī profesionālās ievirzes mākslas jomas audzēkņi. Mākslas studijai šis ir 22. darbības gads un arī pavasara izstāde. Ekspozīcija atvērta līdz 22. maijam. Visi mīļi aicināti!
15. No 27. maija līdz 27. jūlijam Ķeipenes tautas nama Mākslas telpā gleznotājas Laines Kainaizes izstāde "Ir svētku laiks". Izstādes atvēršana 27. maijā plkst. 16.00!