Ceturtdiena, 09.10.2025 21:50
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:50
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 11. oktobris, 2021 18:32

Ogres PII "Cīrulītis" veikums "Labo darbu nedēļā"

Ogres PII "Cīrulītis" veikums "Labo darbu nedēļā"
Pirmdiena, 11. oktobris, 2021 18:32

Ogres PII "Cīrulītis" veikums "Labo darbu nedēļā"

Visā Latvijā no 4.-10.oktobrim norisinājās akcija "Labo darbu nedēļa 2021".Labo darbu nedēļā iedzīvotāji, nu jau trīspadsmito gadu pēc kārtas, bija aicināti palīdzēt gan līdzcilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan parūpēties par Latvijas dabu.

Pirmsskolas vecums ir tas dzīves posms, kad mazā cilvēka sirds ir atvērta labajam, tādēļ mēs varam mācīt labestību, izpalīdzību, līdzcietību, rosināt vēlmi palīdzēt tiem, kuriem klājas grūti.


Šoreiz mēs, Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis", izvēlējāmies palīdzēt četrkājainajiem draugiem: sunīšiem un kaķīšiem dzīvnieku patversmē "Mežavairogi", Ķekavas pagastā, sagādājot barību, higiēnas lietas,kakla siksniņas, bļodiņas.


Šajā nedēļā, biežāk kā citkārt, raisījās sarunas par mājdzīvniekiem, to kopšanu, rūpēm par tiem, atbildību. Pārrunājām arī par to, kādēļ dzīvnieki nonāk patversmē, kā viņi tur jūtas. Bērni stāstīja savus pieredzes stāstus, dalījās pārdomās par cilvēku attieksmi pret suņiem un kaķiem, par labajiem un sliktajiem darbiem.


Ikvienam cilvēkam,iegādājoties dzīvnieku, vajadzētu atcerēties Antuāna de Sent-Ekziperī grāmatā "Mazais Princis" pausto domu: "Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām."


Sakām sirsnīgu paldies PII "Cīrulītis" audzēkņu ģimenēm par ziedojumiem dzīvnieku patversmes "Mežavairogi" iemītniekiem.

Informāciju sagatavoja Sarmīte Jurdža, Ogres PII "Cīrulītis" vadītājas vietniece izglītības jomā

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?