Pirmsskolas vecums ir tas dzīves posms, kad mazā cilvēka sirds ir atvērta labajam, tādēļ mēs varam mācīt labestību, izpalīdzību, līdzcietību, rosināt vēlmi palīdzēt tiem, kuriem klājas grūti.
Šoreiz mēs, Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis", izvēlējāmies palīdzēt četrkājainajiem draugiem: sunīšiem un kaķīšiem dzīvnieku patversmē "Mežavairogi", Ķekavas pagastā, sagādājot barību, higiēnas lietas,kakla siksniņas, bļodiņas.
Šajā nedēļā, biežāk kā citkārt, raisījās sarunas par mājdzīvniekiem, to kopšanu, rūpēm par tiem, atbildību. Pārrunājām arī par to, kādēļ dzīvnieki nonāk patversmē, kā viņi tur jūtas. Bērni stāstīja savus pieredzes stāstus, dalījās pārdomās par cilvēku attieksmi pret suņiem un kaķiem, par labajiem un sliktajiem darbiem.
Ikvienam cilvēkam,iegādājoties dzīvnieku, vajadzētu atcerēties Antuāna de Sent-Ekziperī grāmatā "Mazais Princis" pausto domu: "Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām."
Sakām sirsnīgu paldies PII "Cīrulītis" audzēkņu ģimenēm par ziedojumiem dzīvnieku patversmes "Mežavairogi" iemītniekiem.
Informāciju sagatavoja Sarmīte Jurdža, Ogres PII "Cīrulītis" vadītājas vietniece izglītības jomā