Alise uz Latvijas mūzikas skatuves darbojas jau vairāk nekā 10 gadus, un šajā laikā ir izdevusi 3 pilnmetrāžas solo albumus.Dziedātājas veidotais albums ŠĀ KĀ TĀ martā saņēma mūzikas ierakstu gada balvu ZELTA MIKROFONS 2021 kategorijā indie albums.
Alises Jostes uzstāšanās Ogrē ir viens no brīvdabas koncertcikla SKVĒRA KONCERTI pasākumiem, kurā mūziķe izpildīs gan jaunākajā albumā iekļautās dziesmas latviešu valodā, gan dziesmas no senākām dziesmu lādēm.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta, un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā, jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.
Koncerta apmeklējums bez maksas.