Ceturtdiena, 09.10.2025 21:11
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:11
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 12. jūlijs, 2021 12:39

Ogres Pilsētas skvērā varēs baudīt dziedātājas Alises Jostes koncertu

ONKC
Ogres Pilsētas skvērā varēs baudīt dziedātājas Alises Jostes koncertu
Pirmdiena, 12. jūlijs, 2021 12:39

Ogres Pilsētas skvērā varēs baudīt dziedātājas Alises Jostes koncertu

ONKC

16. jūlijā pulksten 20.00 Pilsētas skvērā, Ogrē koncertēs mūziķe un dziesmu autore Alise Joste.

Alise uz Latvijas mūzikas skatuves darbojas jau vairāk nekā 10 gadus, un šajā laikā ir izdevusi 3 pilnmetrāžas solo albumus.Dziedātājas veidotais albums ŠĀ KĀ TĀ martā saņēma mūzikas ierakstu gada balvu ZELTA MIKROFONS 2021 kategorijā indie albums.


Alises Jostes uzstāšanās Ogrē ir viens no brīvdabas koncertcikla SKVĒRA KONCERTI pasākumiem, kurā mūziķe izpildīs gan jaunākajā albumā iekļautās dziesmas latviešu valodā, gan dziesmas no senākām dziesmu lādēm.


Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta, un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā, jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.


Koncerta apmeklējums bez maksas.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?