Jaunogre nav tikai dzīvojamais masīvs ar teju vienādiem daudzstāvu namiem, uz kuriem paveras lielisks skats no Zilajiem kalniem. Pirms to uzcelšanas šī pilsētas daļa bija daudz zaļāka un pavisam citā veidolā. Ielu malās slējās vasarnīcas, cita par citu skaistākas, un Jaunogre bija nevis lielākoties ieceļojušo Ogres trikotāžas darbinieku mājvieta, bet atpūtas un iedvesmas vieta uzņēmējiem, ārstiem, skolotājiem un Latvijas inteliģencei.
Aptuveni 1,5 stundas ilgās ekskursijas laikā būs iespēja iepazīt dažādus arhitektūras stilus un raksturīgas Ogres vasarnīcu iezīmes – vienstāva un divstāvu verandas, īpašus logu rūtojumus, ēku apdares elementus un uzzināt, kur Ogrē tika ražoti sētas stabi ar saulītes un citiem ornamentiem. Tiks stāstīts par arhitekta Vladimira Šervinska projektētajiem namiem, viņa lielo pietāti pret zaļās zonas saglabāšanu, par to, kur jaunogrieši vēlējās uzcelt baznīcu, un citu arhitektu, inženieru un uzņēmēju ieguldījumu pilsētas attīstībā. V. Šervinska meita sava tēva ieceres realizējusi smilšu pilīs ar spēļu strūklakām un pat izveidojusi iespaidīgu baznīcu no smiltīm, vēlāk pati kļūstot par arhitekti.
Pastaigu iekrāsos izzinoši un kolorīti stāsti par vietējiem iedzīvotājiem. Tikai retais zina, uz kura nama balkona katru vakaru vingrinājies operas kora dziedātājs Kārlis Teodors Ozoliņš, kuram kaimiņos dzīvojuši nīgri un noskretuši dārzeņu audzētāji un tirgotāji. Pie Dailes teātra prīmas Elvīras Brambergas un viņas vīra dzejnieka Pāvila Vīlipa ciemojies Aleksandrs Čaks, Eduars Smiļģis, Anta Klints un citi Latvijas inteliģences pārstāvji. Ogrē iedvesmojušies vairāki gleznotāji – Jurģis, Uga un Oto Skulmes, Leo Svemps. Būs iespēja uzzināt, kurš no viņiem basām kājām lina biksēs staigājis pa pilsētu, kāds bijis viens no lielākajiem noziegumiem kārtīgajā un drošajā vasarnieku rajonā un kur tika uzņemta aina filmai „Emīla nedarbi”, kad Emīls iekrīt caur logu terīnē.
Šīs ekskursijas odziņa ir sanatorijas „Ogre” atjaunotās verandas un zāles apskate un stāsts par pašu ēku – kāpēc tā tapa tieši Ogrē, kas daudziem bērniem, kuri te ārstējās, šķita pats garšīgākais un ko nakts stundās piedzīvojušas darbinieces.
Ēku īpašu vērš fakts, ka to projektējis viens no Latvijas ievērojamākajiem arhitektiem Konstantīns Pēkšēns. Meistara darbi vienlīdz plaši un nozīmīgi aptver gan 19. gs. eklektisma periodu, gan žilbinošo Rīgas jūgendstila uzplaukuma laiku 20. gs. sākumā. Otrs būtisks fakts, ar ko Ogre lepojas, – sanatorijas lielās zāles sienas un griestus rotā gleznotāja Anša Cīruļa zīmējumi. Latvijā ir vēl tikai divas ēkas, kur redzami viņa darbi, – Dzintaru koncertzālē un Rīgas pilī.
Ogres pilsētas svētkos būs divas bezmaksas ekskursijas. Interesentu ērtībām ekskursija piektdien, 20. augustā, paredzēta plkst.17:00, savukārt sestdien, 21. augustā, plkst.10:00.
Pieteikšanās ierobežotā vietu skaita dēļ obligāta. Tālr. 65024345. E-pasts:">
Tikšanās vieta: Gaismas un Zilokalnu prospekta krustojumā pie bērnu rotaļlaukuma.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši valdības noteiktajai kārtībai publiskos pasākumus var apmeklēt tikai ar derīgu sertifikātu, kas apstiprina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu, vai pirms pasākuma veikta Covid-19 testa negatīvu rezultātu.Šis noteikums attiecas arī uz bērniem no 12 gadu vecuma. Sanatorijas telpās lūgums lietot masku (bērniem līdz 7 gadu vecumam nav obligāta). Cerot uz sapratni un uz tikšanos!
Informāciju sagatavoja Inga Zvirbule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste