Šī gada pirmajās dienās "3td e-GRĀMATU bibliotēka" atzīmēja savas pastāvēšanas otro gadadienu, kā arī atskatījās uz paveikto.Lasītājiem bez maksas pieejams gandrīz pustūkstotis e-grāmatu latviešu valodā no apgāda "Zvaigzne ABC", “Apgāda "Mansards", izdevniecības "Prometejs" un izdevniecība "Latvijas Mediji".Pēc Kultūras informācijas sistēmu centra apkopotajiem datiem, 2 gadu laikā “3td e-GRĀMATU bibliotēkā” reģistrēti gandrīz 12 500 lasītāji, tiem e-grāmatas izsniegtas vairāk kā 60 000 reižu un tie pāršķīruši gandrīz 27 miljonus elektronisko lappušu.
No Ogres reģiona, t.i., no Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada, "3td e-GRĀMATU bibliotēkā" pavisam reģistrēti 460 lasītāji – no tiem 183 reģistrēti 2019.gadā un 277 – 2020.gadā. Ogres reģiona lasītājiem izsniegtas 2993 e-grāmatas, no kurām 902 – 2019.gadā un 2091 – 2020.gadā.
Statistiskie dati apliecina, ka, salīdzinājumā ar pārējām 34 "3td e-GRĀMATU bibliotēkas" reģistrētajām instancēm, Ogres reģionā e-grāmatas ir pieprasītas un to lasīšana kļūst arvien populārāka. Ogres reģions ir 6.vietā pēc reģistrēto lasītāju skaita un 5.vietā pēc izsniegto e-grāmatu skaita.
Lai kļūtu par "3td e-GRĀMATU bibliotēkas" lasītāju, ir jābūt kādas Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas lietotājam un ar publiskās bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (lietotājvārds un parole) jāveic reģistrācija vietnē www.3td.lv. Potenciālajiem lasītājiem, kuri vēl nav kādas Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas lietotāji vai arī tiem, kuri līdz šim nav izmantojuši autorizācijas datus, ārkārtas situācijas laikā daudzas bibliotēkas piedāvā reģistrēties un kļūt par lietotājiem attālināti, rakstot e-pastā vai piezvanot uz sev tuvāko bibliotēku.
Kontakti saziņai ar Ogres Centrālo bibliotēku – e-pasts: , tel. nr.: 65071947, 25456699.