Lai bērni, kuri vairākus gadus gatavojušies Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, pavisam nenokārtu degunus, pedagogi savās nodarbībās, mudina skolēnus atkārtot deju soļus un dziesmu meldiņus, aicina būt atbildīgiem, lai tad, kad atkal varēsim droši tikties, mūsu kopīgās dziesmas un dejas priecētu ikvienu vēl krāšņāk un skaļāk! Skat.šeit.
"Dari to, kas tev patīk, un iedvesmojies no tā, ko dari!" tā Ogres sākumskolas 3.a klases audzinātāja uzmundrina savējos.
Skolotāja stāsta: "Šobrīd, kad mācības noris attālināti, ik dienu nepieciešams kāds uzmundrinājums, labi vārdi, radošs uzdevums, kas pelēko ikdienu padara interesantu. Tieši šāds bija mans mērķis – patīkamo apvienot ar lietderīgo, mācības ar atpūtu. 3. a klases skolēniem bija dots radošais uzdevums vizuālajā mākslā, kurā bija jādodas dabā un jāizmanto tehnoloģijas darba veikšanai. Uzdevums – doties tuvākajā apkārtnē un nofotografēt 3 – 4 fotogrāfijas – dabas ainavu, gaismu – ēnu "spēli", interesantu objektu, lietu. Fotogrāfijas skolēniem bija jāiesniedz gan krāsainas, gan melnbaltas, pielietojot savas zināšanas un prasmes krāsu spēlē.
Mazais princis ir teicis: "Īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm redzams." Un mūsu ikdienas steiga patiesi neļauj mums saskatīt skaisto mums apkārt, zili pelēkās debesis, kvēlojošo saulrietu, žilbinoši balto sniegu, zeltaino sauli, vientuļo kļavas lapu, skumjo koku, neparasto peļķi utt. Tieši tik īpašas fotogrāfijas saņēmu no saviem skolēniem, skaistas, dziļu domu pilnas, neparastas, krāsainas, emociju bagātas. Tā varētu turpināt vēl un vēl, jo šis uzdevums lika priecāties arī man un pavērot dabas skaistumu visapkārt, ieskatīties tajā, jo daba ir dziļa satura pilna…
Nolēmu, ka šis uzdevums var kalpot arī Jums visiem kā labās prakses piemērs, ka jāatlicina laiks sev, saviem mīļajiem, doties dabā, izbaudīt tās neparasto burvību.
Kā veicās Ogres sākumskolas 3. a klases skolēniem, to varat aplūkot nelielā video filmiņā. Paldies skolēniem, ka iedvesmojat mani arvien jauniem izaicinājumiem un paši iedvesmojāties, paldies vecākiem, kas atbalsta un iedrošina domāt brīvi un radoši. Sirsnīgs paldies Laura mammai par tekstu īsfilmai un Tomasa mammai par burvīgi melodisko fona mūziku.
Lai mums izdodas tikpat radoši un Jums – uzdrīkstēties darīt! "
Skat.šeit.
Paldies visiem vecākiem, skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu, izturību un pacietību! Lai mums veicas pārdzīvot šo laiku, smeļoties iedvesmu un spēku nākotnei!
Uz tikšanos skolā!
Informāciju sagatavoja Ogres sākumskola