Ogres sākumskolai 20!

Svētku ieskaņā Ogres sākumskolas direktore Dace Bondare atklāja, ka svētkos ir pulcināti ne tikai viesi, bet arī skolotāji, kuri ir skolas gaismas stari, kuri nenogurstoši katru dienu izstaro savu siltumu un zināšanas, sniedzot tās bērniem, lai visi kopā augtu, kļūtu stiprāki un gudrāki. Svētku pasākums bija veidots kā stāsts – ēkas, skolas, direktoru, darbinieku, absolventu un skolēnu stāsts par to, kā aizritējuši 20 gadi.

Klātesošos uzrunāja Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, kurš atzina, ka izjūt iekšēju mieru, jo ir pārliecināts, ka, kopīgi strādājot, veiksmīgi izdosies īstenot šogad plānotās izmaiņas skolā – skolas nosaukuma maiņa uz Ogres Centra pamatskola un mācību nodrošināšanu skolēniem līdz 9.klasei. “Šajā skolā strādā ļoti daudz talantīgu cilvēku, kuri mīl bērnus un kopā veidos šo skolu arvien labāku, spēcīgāku un nostiprinās Ogres Centra pamatskolu kā spēcīgu mūsu novada, pilsētas skolu, ar kuru varēsiet lepoties, kā lepojaties ar Ogres sākumskolu,” sacīja I.Grigorjevs.

Sirsnīgi paldies vārdi tika veltīti skolas ēkas pirmajam direktoram Uldim Klemperim, kā arī skolas bijušajai direktorei Mārai Bankai, kura skolu vadīja no 2002. līdz 2021. gadam, un Ieviņai Piļkai, kura skolas vadītājas pienākumus uzņēmās 2021. gadā. M.Banka pateicās skolas izcilajam kolektīvam, savai komandai, kas bijusi viņas lielākais atbalsts 19 gadus garajā direktores amatā. M.Banka atzina, ka, viņasprāt, Ogres sākumskolas stāstu veido tās vadītājs, kolektīvs, kopīgās idejas, diskusijas, viedokļu apmaiņa, mijoties mīlestībā, lepnumā un cieņā vienam pret otru; stāstu veido skolas mērķi, tradīcijas, vērtības, projekti un pasākumi, un tas turpināsies 2238 skolas absolventu, nu jau arī veiksmīgu darba darītāju, dzīves stāstos, kuri Ogres sākumskolu sauc par savu pirmo skolu.

Svētkos skolu sveica vecāku padomes pārstāvji, sakot lielu paldies skolotājiem par paveikto darbu, uzsverot, ka Ogres sākumskola ir skola, kurā gan skolotāji, gan vecāki uzdrīkstas darīt vairāk, mācot un rādot to arī bērniem, kuri pēc tam spēj sasniegt vairāk. Vecāku vārdā skolas vadībai tika pasniegts čeks 1000 eiro apmērā sporta inventāra iegādei, lai arī sportā bērni varētu darīt vairāk.

Savukārt tuvākie kaimiņi – Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča un vietnieks Aivars Adamovičs Ogres sākumskolai, savai “mazajai māsai”, pasniedza gaismas lukturīšus, lai iedegtu brīdī, kad gribas sasildīt sirdi. Direktore pateicās sākumskolas skolotājiem, jo viņi līdz šim ar vislielāko atbildības sajūtu sagatavojuši gudrus, labi audzinātus skolēnus, topošos Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnus. “Skolotāji ir vislielākie Latvijas patrioti, jo mēs skolojam, audzinām, veidojam Latvijas nākotni – nākotnes Latvijas prezidentus, ministrus, inženierus, ārstus, mēs esam tie, kuri rūpējas par mūsu valsts nākotni. Ja ne vienmēr saņemam par to paldies no sabiedrības, tad svētki noteikti ir tā reizi, kad varam viens otram to atgādināt un pateikties,” sacīja I. Zeņkeviča.

Sirsnīgi pateicības vārdi tika veltīti skolotājām Ilonai Dikai un Ilonai Arnītei, kuras Ogres sākumskolā strādā no 2011. gada un nu dodas pelnītā atpūtā.

Muzikālus sveicienus savai skolai un skolotājiem veltīja Atis Ieviņš.