Letīciju raksturo mērķtiecība, stiprs raksturs, iekšējais skaistums, pašpārliecinātība un neatlaidība. Letīcija dejo Ogres sākumskolas mūsdienu deju grupā "Karameles" pie pasniedzējas un horeogrāfes Lindas Mangules, kur ir ieguvusi pirmos pamatus deju mākslā, baletā, kā arī akrobātikā. Prot improvizēt un baudīt skatuvi. Aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. Patīk gleznot. Ļoti aizrauj krievu un angļu valoda. Ir sirsnīga, iejūtīga, komunikabla, gaumīga un stilīga.
Letīcija noteikti novērtēs, ja arī mēs, Ogres novada iedzīvotāji, šajā skaistajā piedzīvojumā būsim kopā ar viņu un atbalstīsim.Sekosim līdzi Letīcijas skaistajam piedzīvojumam un atbalstīsim viņu šeit:
Informāciju sagatavoja Ogres novada izglītības pārvalde