Ogres seniori tuvajās ārzemēs

Ceļojuma sākumā Širvenas ezers, kur gājām pa laipu – garāko koka tiltu Lietuvā, skaista un fantastiska vieta.Tad tika apmeklēta Biržu pils, kuru laipni izrādīja vietējais gids. Labo garastāvokli labāku darīja folkloras kopas etnogrāfiskā programma «Biržieši cienā dziedādami». Folkloras kopas pavadījumā mēs iemācījāmies dažus dejas soļus. Mēs, ekskursanti, nevarējām noturēties nedejot folkloras kopas dziedāto dziesmu pavadībā. Pēc tam devāmies uz dzērienu, siera un maizes degustāciju. Tās laikā notika ļoti jauka sadziedāšanās. Folkloras kopas dziedājumu papildinājām ar latviešu dziesmām. No muzeja izgājām ar dejām un dziesmu «Projām jāiet».
Tālāk mēs apmeklējām karsta kritenes, pa ceļam uzklausot leģendas par unikālo vietu, kur ir zemes iebrukuma reljefs dažu metru diametrā. Īpaši tas nav raksturīgs mūsējos platuma grādos. Tālāk devāmies uz unikālo skatu torni, kas izveidots laivas formā, kur drosmīgākie ekskursanti mēģināja uzkāpt.
Ekskursijā pēdējais apskates objekts bija Sodelišķu muižas saimniecība, kur kopā ar vietējo gidu apskatījām vēja dzirnavas, kas pilnībā no jauna uzceltas un ir darba kārtībā. Apskatījām vairākas ekspozīcijas par senākiem laikiem – senlietu kolekcijas, šujmašīnu, gludekļu, darba rīku krājumu un zirgu darba rīkus, kā arī lauku sētu. Vēl apskatījām Retro tehnikas muzeju.
Vislielāko interesi un sajūsmu radīja ļoti plašā antīko automobiļu, traktoru, autobusu ekspozīcija.
Mēs, guvuši daudz pozitīvu, daudz patīkamu iespaidu un jaunus piedzīvojumus, kā arī padziedājuši un padejojuši, devāmies mājas.
Gribam pateikt lielu paldies mūsu gidiem Laimai un Dacei, kā arī OIB vadītājai Tamārai un Regīnai par šo jauko, patīkamo un ļoti labi organizēto ekskursiju uz Biržiem. Liels paldies firmai SIA «A. Gādiga autotransporta pakalpojumi» un šoferim Andrim.