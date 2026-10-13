Ogres skolās vecāki varēs nogaršot bērnu pusdienas: ēdinātājs rīko atvērto durvju dienas

Atvērto durvju dienās uzņēmuma pārstāvji vecākus iepazīstinās ar skolēnu ēdināšanas organizāciju, kā arī ļaus pašiem nogaršot pusdienas, ko bērni saņem katru dienu. Tā ir iespēja klātienē redzēt ēdnīcas darbu un uzdot jautājumus par ēdienkarti un tās sagatavošanu.
Ogres skolēnu vecākiem, kuri vēlas uzzināt, vai pasākums notiek arī viņu bērna skolā, ieteicams sazināties ar skolas administrāciju vai klases audzinātāju.
Kopumā “Baltic Restaurants Latvia” šonedēļ uzņems vecākus 56 Latvijas skolās, un dalībai pieteikušies 829 vecāki. Bez Ogres atvērto durvju dienas notiek arī skolu ēdnīcās Rīgā, Mārupē, Ādažos, Saulkrastos, Gulbenē, Lādezerā, Vidrižos, Daugavpilī, Alūksnē, Umurgā, Limbažos, Smiltenē, Naukšēnos, Rūjienā, Ķekavā, Valmierā, Salā un Jelgavā.