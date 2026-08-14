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Piektdiena, 14. augusts, 2026 14:22

Ogres slimnīca piedāvā bezmaksas kursus topošajiem vecākiem – čakliem apmeklētājiem arī īpašs bonuss

OgreNet
Ogres slimnīca piedāvā bezmaksas kursus topošajiem vecākiem – čakliem apmeklētājiem arī īpašs bonuss
Foto: Pexels.com
Piektdiena, 14. augusts, 2026 14:22

Ogres slimnīca piedāvā bezmaksas kursus topošajiem vecākiem – čakliem apmeklētājiem arī īpašs bonuss

OgreNet

Topošajiem vecākiem ir iespēja pieteikties bezmaksas kursiem, kas notiks septembrī Ogrē. Būs iespēja uzzināt par handlingu, dzemdību procesu, dzemdību procesu, dzemdību norisi Ogres rajona slimnīcā un jaundzimušā aprūpi pirmajās dzīves stundās un dienās, informē Ogres rajona slimnīcā.

3. septembrī plkst. 18.00-19.30
HANDLINGS

Nodarbība par pareizu jaundzimušā aprūpi ievērojot handling pamatprincipus, lai veicinātu dabisku fizisko un emocionālo bērna attīstību. Ja iespējams, ņem līdzi lelli, lai varētu praktiski apgūt un izmēģināt apgūtās prasmes. Nodarbību vada Inga Gaile, sertificēta fizioterapeite.

9. septembrī plkst. 18.00-19.30
DZEMDĪBU PROCESS

Par emocionālo un fizisko gatavošanos dzemdībām. Dzemdību fizioloģija, pozas un elpošana dzemdībās, ļaušanās tām. Nodarbību vada Ilze Perceva, sertificēta vecmāte.

16. septembrī plkst. 18.00-19.30
DZEMDĪBU NORISE OGRES RAJONA SLIMNĪCĀ

Aktualitātes nodaļā, kārtība no iestāšanās līdz izraksta brīdim. Dzemdību nodaļas apskate, ekskursija. Saruna un diskusija ar vecmāti par dzemdību procesa norisi. Nodarbību vada Agneta Kolosjonoka, sertificēta vecmāte.

23. septembrī plkst. 18.00-19.30
JAUNDZIMUŠĀ APRŪPE PIRMAJĀS DZĪVES STUNDĀS, DIENĀS

Agrīnais pēcdzemdību periods jaunajai māmiņai. Ko ņemt vērā un kad vērsties pēc palīdzības, kādas apskates un procedūras sagaida, atrodoties slimnīcā. Zīdīšanas pamatprincipi. Nodarbību vada sertificēta vecmāte Elīna Guseva.

Apmeklējot ne mazāk kā trīs nodarbības, bonusā dzemdētājai tiek piešķirta viena diennakts ģimenes komforta palāta Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā vai relaksācija dzemdību baseinā (bez maksas).

Pieraksts: . Nodarbības notiks Ārstu mājas 1. stāvā Miera ielā 2, Ogrē (ieeja no sētas puses).

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