Ogres slimnīca piedāvā bezmaksas kursus topošajiem vecākiem – čakliem apmeklētājiem arī īpašs bonuss

3. septembrī plkst. 18.00-19.30
HANDLINGS
Nodarbība par pareizu jaundzimušā aprūpi ievērojot handling pamatprincipus, lai veicinātu dabisku fizisko un emocionālo bērna attīstību. Ja iespējams, ņem līdzi lelli, lai varētu praktiski apgūt un izmēģināt apgūtās prasmes. Nodarbību vada Inga Gaile, sertificēta fizioterapeite.
9. septembrī plkst. 18.00-19.30
DZEMDĪBU PROCESS
Par emocionālo un fizisko gatavošanos dzemdībām. Dzemdību fizioloģija, pozas un elpošana dzemdībās, ļaušanās tām. Nodarbību vada Ilze Perceva, sertificēta vecmāte.
16. septembrī plkst. 18.00-19.30
DZEMDĪBU NORISE OGRES RAJONA SLIMNĪCĀ
Aktualitātes nodaļā, kārtība no iestāšanās līdz izraksta brīdim. Dzemdību nodaļas apskate, ekskursija. Saruna un diskusija ar vecmāti par dzemdību procesa norisi. Nodarbību vada Agneta Kolosjonoka, sertificēta vecmāte.
23. septembrī plkst. 18.00-19.30
JAUNDZIMUŠĀ APRŪPE PIRMAJĀS DZĪVES STUNDĀS, DIENĀS
Agrīnais pēcdzemdību periods jaunajai māmiņai. Ko ņemt vērā un kad vērsties pēc palīdzības, kādas apskates un procedūras sagaida, atrodoties slimnīcā. Zīdīšanas pamatprincipi. Nodarbību vada sertificēta vecmāte Elīna Guseva.
Apmeklējot ne mazāk kā trīs nodarbības, bonusā dzemdētājai tiek piešķirta viena diennakts ģimenes komforta palāta Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā vai relaksācija dzemdību baseinā (bez maksas).
Pieraksts: . Nodarbības notiks Ārstu mājas 1. stāvā Miera ielā 2, Ogrē (ieeja no sētas puses).