Animācijas filmas "Laimīgie" pasaules pirmizrāde paredzēta 25. jūnijā Ansī animācijas filmu festivālā, savukārt Latvijas kinoteātros filma nonāks 20. augustā. Filmas režisors ir Edmunds Jansons, bet to veido studija "Atom Art". Studija "Atom Art" radījusi tādus animācijas darbus kā "Lupatiņi", "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi", "Bize un Neguļa" un citus.
Iniciatīvu "Vienā vilcienā ar Laimīgajiem" filmu studija "Atom Art" veido sadarbībā ar pasažieru pārvadātāju "Vivi" un septiņām pašvaldībām. Maršruti pieejami Valmierā, Cēsīs, Siguldā, Jūrmalā, Jelgavā, Ogrē un Carnikavā.
Katrā galamērķī sagatavotas idejas vietām, ko ģimenes var apskatīt, piedzīvot un izgaršot, kombinējot pieturvietas pēc sev piemērota tempa un pieejamā laika. Dažādos vilcienu maršrutos kursēs arī īpašs "Laimīgo" vagons, kurā pasažieri varēs iepazīties ar filmas "Laimīgie" varoņa Pūkainīša ieteiktajiem maršrutiem.
22. augustā izkāpjot Ogres vai Jaunogres stacijā, lielie un mazie ceļotāji tiek aicināti doties īpašā Pūkainīša misijā divos aizraujošos un piedzīvojumiem bagātos maršrutos, kas piedāvā aktivitātes visai dienai – Džungļu ekspedīcijā dabas parkā “Ogres Zilie kalni” un “Pūkaiņa mazie pilsētas atklājumi”.