Katrai pilsētai ir savs ikdienas ritms un savs stāsts. Ogre ir vieta, kur satiekas divas upes, kur tilti savieno krastus un cilvēkus, viņu balsis, atmiņas un sapņus. Kamerkoncertā “Dziesmas mūsu pilsētai” uz skatuves atdzīvosies īsta, autentiska vide, kurā līdzās mūzikai organiski ritēs ikdienas mirkļi un kopā būšana. Šajā telpā dzīvos pilsētas cilvēki – tādi paši kā mēs –, atklājot Ogres daudzveidīgo un mūsdienīgo raksturu caur jaunās paaudzes skatienu.
Radošā komanda: režisors – Mārcis Broks, muzikālā vadītāja – Ieva Zēģele, pianists – Vidmants Survilo, kustību konsultante – Poļina Filippova, kostīmu māksliniece – Ilze Kupča-Ziemele, skaņu, gaismu operatori – Austra Matveja, Agris Dzedons, radošā direktore – Ieva Rodiņa
Izpildītāji: Akvelīna Bērziņa, Annija Karīna Norberte, Ieva Zēģele, Juris Jurāns, Lelde Liepa, Lienīte Audare, Linda Lūsa, Toms Liepiņš
Bezmaksas ielūgumu izņemšana no 2026. gada 10. augusta plkst. 10.00 tikai “Biļešu paradīzes” internetveikalā. Vietu skaits ierobežots, tādēļ 1 personai iespējams izņemt 4 ielūgumus.
Ierobežots skaits bezmaksas ielūgumu būs pieejami arī pasākuma norises vietā 30 minūtes pirms koncerta sākuma. Vairāk informācijas teātra mājaslapā.