Divu sieviešu dzīves divos monologos. Patiesībā tie nemaz nav monologi. Viņas runā, lai tiktu sadzirdētas, lai viņām atbildētu. Runā par mīlestību, par vientulību, par savām sāpēm un arī dusmām. Un gaida, ka viņām atbildēs. Bet…
Kaut arī sarakstītas ar desmit gadu starpību, abas Žana Kokto monodrāmas runā par mīlestību, vientulību un vēlmi būt sadzirdētam – tēmām, kas negaidītu aktualitāti ieguvušas
pandēmijas pašizolācijas laikā.
Lomās: Margarita Lutere, Astra Kolberga, Guntis Kolbergs. Radošā komanda: režisors Jānis Kaijaks, māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, horeogrāfe Sintija Skrabe, komponists Ernests Valts Circenis.
Savukārt 16. janvārī plkst. 16:00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē atgriezīsies Žana Della un Žeralda Sibleirasa politiskā komēdija "Lai dzīvo Bušona!".
Šis ir franču autoru 2006. gadā sarakstītās populārās lugas pirmiestudējums Latvijas teātrī. Komēdija “Lai dzīvo Bušona!” vēsta par mazu ciematiņu Francijas plašumos, kuru pat īsti nevar atrast uz kartes. Kādreiz tas bija slavens ar dekoratīvo puķu podu ražotni, bet laiki ir mainījušies. Puķu podi vairs nevienam nav vajadzīgi, iedzīvotāji aizbrauc, un ciematiņš jau tikpat kā beidzis pastāvēt. Bet mazā Bušona nekad nepadodas. Īsti franciskā garā tā cīnās par savu pastāvēšanu. Un, kad ciematā ierodas Eiropas Parlamenta pārstāvis, lai veiktu revīziju, notikumi sāk iegūt gandrīz dramatisku krāsu...
“Mūsu, Latvijas, kontekstā luga šķiet ieguvusi pavisam jaunu aktualitāti. Mazā ciematiņa iedzīvotāju cīņa par savas dzimtās vietas saglabāšanu un izdzīvošanu mūsdienu globalizācijas laikmetā ir vienlīdz smieklīga un arī mazliet skumja,” par izrādes ideju stāsta režisors Jānis Kaijaks, piebilstot, ka iestudējums skatītājiem piedāvā izklaidi ar pievienoto vērtību.
Lomās: Andris Peismalietis, Anita Saukane vai Margarita Lutere, Kalvis Kravalis, Andris Krauja. Radošā komanda: režisors Jānis Kaijaks, scenogrāfs Ernests Austriņš, kostīmu
māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, gaismu un video mākslinieks Ansis Imaks.
Līdzās klātienes izrādēm Ogres teātris interesentus visu janvāri aicina klausīties sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru tapušos Margaritas Stārastes Ziemassvētku pasaku lasījumus, kas pieejami gan kāpņu laukumā pie Kultūras centra, gan teātra YouTube kanālā"].
Ogres teātra aktieru balsu iedzīvinātās Margaritas Stārastes pasakas "Iedomīgā eglīte", "Kāpēc sniegs vizuļo", "Rūķis Svečulējējs" un "Baltā trusīša Ziemassvētki" oriģināli publicētas 1943. gadā iznākušajā pasaku krājumā "Ziemassvētku pasakas".
Savukārt platformā Soundcloud.com bez maksas klausāms Kārļa Skalbes pasaku audiolasījumu cikls, kurā Ogres teātra aktieri ierunājuši gan labi zināmas, gan mazāk pazīstamas latviešu literatūras klasiķa pasakas.
Ogres teātra aktualitātēm iespējams sekot līdzi sociālajos tīklos Facebook.com/Ogresteatris/, Instagram.com/Ogresteatris.lv, kā arī mājaslapā www.ogresteatris.lv.