"Ivanovs"’ ir pirmā Antona Čehova lielā luga un vienīgā, ko viņš nosaucis par drāmu.Galvenā varoņa Ivanova iekšējo konfliktu izrādē rada izmisīgas vēlmes būt īpašam – sasniegt kaut ko vairāk, iet pret sabiedrības normām, pārveidot pasauli, uzņemties riskus – būt "modernam" jauno laiku cilvēkam. Un tomēr aptvert, ka viņš ir tikai viens no daudziem un neviens realitātē viņu par īpašu neuzskata. Kas ir cilvēks, kas dzīvo pēc citu radītiem standartiem? Vai cilvēks ir viņš pats vai sabiedrības radīts? Tā arī ir Ivanova problēma.
Teātra kritiķe Maija Svarinska par "izrādi raksta: Ogres teātra iestudējums "Ivanovs" uzrunā ar režijas koncepcijas dziļumu un pārdomātu aktieru tēlojumu." Iestudējums ieguvis Latvijas Nacionālā kultūras centra izrāžu skates "Gada izrāde 2018" augstākos apbalvojumus: "Gada izrāde", "Gada režiors" (Jānis Kaijaks), "Gada aktieris" (Ivanovs – Andris Krauja), "Gada aktrise" (Anna Petrovna – Margarita Lutere), "Gada aktieris otrajā plānā" (Ļebedevs Pāvels Kirilovičs – Andris Peismalietis), reģiona diplomus par veiksmīgu lomas atveidojumu Pēterim Zilbertam (Šabeļskis Matvejs Semjonovičs) un Edijam Čibelam (Borkins Mihails Mihailovičs).
Radošā komanda: režisors Jānis Kaijaks, māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, kustību konsultante Rita Lūriņa. Lugu no krievu valodas tulkojusi Ieva Struka.
Biļetes: "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā šeit: Pērkot biļeti, 15% atlaide ISIC/ITIC kartes īpašniekiem, ar skolēna, studenta, pensionāra vai invalīda apliecību, kā arī Ogres novadnieka karti.
Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra vadītāja