Divu sieviešu dzīves divos monologos. Patiesībā tie nemaz nav monologi. Viņas runā, lai tiktu sadzirdētas, lai viņām atbildētu. Runā par mīlestību, par vientulību, par savām sāpēm un arī dusmām. Un gaida, ka viņām atbildēs. Bet…
Izrādes pamatā ir franču sirreālista, dzejnieka, grafiķa, scenārista, aktiera un dizainera Žana Kokto lugas “Cilvēka balss” (1930) un “Vienaldzīgais skaistulis” (1940). Kaut arī sarakstītas ar desmit gadu starpību, abas monodrāmas runā par mīlestību, vientulību un vēlmi būt sadzirdētam – tēmām, kas negaidītu aktualitāti ieguvušas pandēmijas pašizolācijas laikā.
"Ogres teātris skatītājiem piedāvās vakaru, kurā sastapsimies ar izcilā dzejnieka fantāzijas radītajiem tēliem, ļausimies viņa radītajai pasaulei, izdzīvosim nepiepildītās mīlestības skumjas un bailes no vientulības, un arī to skaistumu, kuru spēj radīt vienīgi lieli dzejnieki. Pats galvenais – apliecināt ticību mīlestībai," jauniestudējuma ieceri atklāj režisors Jānis Kaijaks.
Lomās: Margarita Lutere, Astra Kolberga, Guntis Kolbergs. Radošā komanda: režisors – Jānis Kaijaks, māksliniece – Ilze Kupča-Ziemele, gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš, komponists – Ernests Circenis, gaismu, skaņu operators – Mārtiņš Andersons, dekorāciju meistari – Ernests Greizis, Juris Gasparovičs, friziere – Sintija Ose, radošā direktore – Ieva Rodiņa.
Izrādes "Vakars ar Kokto" pirmizrāde: 2021. gada 19. decembrī plkst. 18:00 Ogres Teātra telpā. Biļetes: 15, 12, 10 EUR “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā, Ogres novada Kultūras centra kasē un internetā www.bilesuparadize.lv. Pērkot biļeti "Biļešu paradīzes" kasēs, 15% atlaide, uzrādot Ogres novadnieka karti vai aplikāciju, skolēna, studenta, pensionāra vai invalīda apliecību.
Izrāde apmeklējama, uzrādot digitālo Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Visu pasākuma norises laiku apmeklētājiem jāvalkā sejas aizsargmaskas.
Jauniestudējuma tapšanu finansiāli atbalstījis uzņēmums "LS Steel", sadarbības partneri: "Fazer", "Stenders", "Oriflame", SIA "Remedica", "Ogres galdnieks".
Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra vadītāja