Vecāki un bērni, kuriem vēl nāksies iepazīt un atrast vienam otru, saprast, ko nozīmē ģimenes saites. Vīrietis, kurš nekad nav uzņēmies atbildību, sieviete, kura ziedo visus spēkus, lai taptu ģimene. Viņa cīnās par to, un līdzekļi reizēm kļūst visai radikāli. Itāliskais dzīvesprieks neļauj šim stāstam kļūt sentimentālam, bet Eduardo de Filipo dramaturga talants piešķir nopietnībai humora un asprātības dzirksti.
“Filumena Marturano” jeb stāsts par Filumenu un Domeniko pieder pie itāļu “zelta laikmeta” klasikas, bet dramaturgu Eduardo de Filipo popularitātes ziņā var pielīdzināt mūsu Rūdolfam Blaumanim. Luga vairākkārt iestudēta arī uz Latvijas teātru skatuvēm, lielu popularitāti guva arī Vitorio de Sikas filma “Tā precas itālieši” (“Kāzas itāļu gaumē”) ar tā laika kinozvaigznēm Sofiju Lorēnu un Marčello Mastrojani galvenajās lomās.
“Kas tagad liek mums atkal atgriezties pie šī darba? Tā vitalitāte un humora izjūta, kura tik raksturīga itāļiem, arī runājot par visnopietnākajām lietām. Lugas žanrs saucas traģikomēdija – tas ir potenciāls skatuves darbam, kas runā par nopietnām tēmām, bet bez sāpīgām grimasēm un sarauktām pierēm. Galu galā – tā ir Neapole, visdzīvīgākā un jautrākā pilsēta Itālijā. Vitalitāte, temperaments un dienvidu saule apspīd lugas varoņus. Mīlestība un ģimene – viss lugā notiekošais koncentrējas par un ap to, tikai paradoksālā kārtā lugā šī ģimene top mūsu acu priekšā. Laikā, kad sabiedrībā tiek runāts par sarežģītu demogrāfisko situāciju, Filumenas stāsts ir tas, kas šodien ir jāizstāsta,” par izrādes ieceri stāsta režisors Jānis Kaijaks.
Jauniestudējuma radošā komanda: režisors Jānis Kaijaks, scenogrāfs un gaismu mākslinieks Niks Cipruss, kostīmu māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, kustību konsultante Dace Mihailova, vokālā pedagoģe Ilze Miezere u.c.
Lomās: Astra Kolberga, Guntars Arājs, Kalvis Kravalis, Anita Saukane, Juris Jurāns, Mārtiņš Apsītis, Herberts Legants, Linda Lūsa, Kristians Rinalds Ģērmanis, Aurēlija Vereba, Inta Bērziņa, Aivars Kristapsons.
Izrādes “Neapoles romance” notiks 28. novembrī plkst. 18.00 un 20. decembrī plkst. 18.00 Ogres teātrī.