“Omnia mea” šogad izdotā mūsdienu franču lugu izlase “Lasīt un spēlēt 1” ietver piecu dažādu autoru darbus Agneses Kasparovas tulkojumā: Žoela Pomrā “Pelnrušķīte”, Eduāra Luī “Kurš nogalināja manu tēvu”, Pjēra Nota “Mācība par izgāšanos”, Floriana Zellera “Patiesība” un Klodīnes Galeā “Trīs reizes Uliss”.
Iedvesmojoties no teātra zinātnieces Ievas Strukas rakstītajiem lugu krājuma ievadvārdiem, mūsdienu franču lugu vakaram izvēlēts vadmotīvs “C’est la vie” (“Tāda ir dzīve”), jo šajā populārajā teicienā apvienojas gan francisks vieglums un dzīvesprieks, gan teātra uzdevums atspoguļot pašu dzīvi: rādīt mums spogulī to, kādi mēs esam, šoreiz – caur franču autoru darbu prizmu, skaidro teātra pārstāvji.
Agnese Kasparova ir literāte un tulkotāja, kuras tulkotie dramaturģijas darbi līdz šim iestudēti daudzos Latvijas teātros. Ogres teātrī, pateicoties viņas iniciatīvai, uzvestas tādas lugas kā Pjēra Barijē un Žana-Pjēra Gredī “Četrdesmit karāti” (“Rītdiena ir tālu”), Žordi Galserāna “Kredīts” un Sašas Gitrī “Kadriļa” (“Franču kadriļa”).
“Parasti mēs ievērojam lugas autoru, iestudējuma režisoru un aktierus, bet tulkotāja darbs paliek it kā “aiz kadra”. Bet, tieši pateicoties tulkotājam, mēs iekļaujamies kopīgajā kultūras procesā, kļūstam par daļu no tā. Jaunajā mūsdienu franču lugu izlasē “Lasīt un spēlēt” mums ir iespēja iepazīt piecus dažādus autorus, katru ar savu rokrakstu ar savām tēmām, bet tas viss kopā ļauj ieraudzīt to, kas šodien notiek franču teātrī. Par ko runā autori, par ko interesējas skatītāji, kas no tā uzrunā mūs,” pasākuma ieceri komentē režisors Jānis Kaijaks.
Pasākuma programmā Ogres teātra aktieru lasījumos būs iespēja iepazīt piecus atšķirīgus lugu autorus, klausoties viņu darbu fragmentus, baudīt arī muzikālus priekšnesumus un, pats galvenais, sarunu ar lugu izlases sastādītāju un tulkotāju, franču kultūras popularizētāju Agnesi Kasparovu, stāsta teātra pārstāvji. Ieeja bez maksas.