Harijs Gulbis (1926-2019) ir viens no nozīmīgākajiem savas paaudzes padomju laika dramaturgiem, kas baudījis pelnītu slavu un popularitāti. Viņa lugas kļuva par notikumiem, un to iestudējumi dzīvoja ilgu skatuves mūžu. Arī, mainoties paaudzēm, mainoties laikam, teātri atkal un atkal atgriežas pie viņa lugām, lai paskatītos uz tām ar šodienas acīm. Ogres teātrim šī izrāde ir atgriešanās pie latviešu dramaturģijas, pēc pasaules klasikas pievēršoties latvietības fenomena izpētei cilvēku attiecībās.
H. Gulbja lugas "Olivers" centrā ir stāsts par provinces grāmatu veikala pārdevēju, kura nejauši loterijā laimē 10 000 rubļu. Tagad Inese var piepildīt savu sapni un nopirkt grāmatu skapi. Bet ilgotais skapis ir jāuznes līdz dzīvoklim un jāsaliek, un tad palīdzēt piedāvājas kaimiņš, kurš labprāt vēlētos veidot tuvākas attiecības. Tikmēr uz reiz avīzē ieliktu precību sludinājumu ir atsaucies vīrietis, kura vārds ir Olivers. Viņu sarakste turpinājusies visu vasaru, un vēstules tos ir negaidīti satuvinājušas. Tagad, rudenī, Olivers ir ieradies, lai tiktos ar viņu…
"Šī ir izrāde par cilvēkiem, kuri baidās no saviem sapņiem, kuri slēpjas savā iedomātajā fantāzijas pasaulē. Un arī par tiem, kuri it kā nekam tādam īsti netic un cenšas no šīs dzīves paņemt to, kas tajā ņemams, bet tomēr kaut kur dziļi sirdī tic brīnumam. Realitātes un ilūziju sadursme veido šī stāsta pamatu. Viņi ir padomju laika cilvēki, kuriem iespējas sevi realizēt bija stipri vien ierobežotas. Viņos ir ieaudzināts kods, ka tagad jāpaciešas, jo nākotnē būs labāk, tik stipri ieaudzināts, ka tas darbojas vēl pēc daudziem gadiem, arī šodienā un mūsu sabiedrībā," par izrādi stāsta režisors Jānis Kaijaks.
Jauniestudējumā lomas atveido aktieri Ernests Greizis, Anita Saukane, Sandis Krapāns un Inta Bērziņa. Radošā komanda: režisors – Jānis Kaijaks, māksliniece – Ilze Kupča-Ziemele, gaismu, skaņu operatori – Mārtiņš Andersons, Herberts Legants, radošā direktore Ieva Rodiņa u. c.
Tuvākās izrādes: 2. aprīlī plkst. 18:00 un 10. aprīlī plkst. 18:00 Ogres Teātra telpā.
Biļetes: EUR 15, 12, 10 "Biļešu paradīzes" kasēs un internetveikalā www.bilesuparadize.lv. 15% atlaide ar Ogres novadnieka karti vai aplikāciju, ISIC vai ITIC karti, skolēna, studenta vai pensionāra apliecību. Uzrādot biļeti, izrādes norises dienā 10% atlaide pirkumam "M.Pūre" kafejnīcā vai beķerejā (Ogrē, Brīvības ielā 21).
Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra vadītāja