Izrādes pamatā ir franču sirreālista, dzejnieka, grafiķa, scenārista, aktiera un dizainera Kokto lugas - 1930.gada "Cilvēka balss" un 1940.gada "Vienaldzīgais skaistulis". Kaut arī lugas sarakstītas ar desmit gadu starpību, abas monodrāmas runā par mīlestību, vientulību un vēlmi būt sadzirdētam.
Lomās iestudējumā atveido Margarita Lutere, Astra Kolberga un Guntis Kolbergs. Radošā komandu veido režisors Kaijaks, māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, komponists Ernests Circenis, gaismu, skaņu operators Mārtiņš Andersons, dekorāciju meistari Ernests Greizis, Juris Gasparovičs, friziere Sintija Ose un radošā direktore Ieva Rodiņa.
Biļetes uz izrādi var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs visā Latvijā, Ogres novada Kultūras centra kasē un internetā bilesuparadize.lv.
Izrāde apmeklējama, uzrādot digitālo Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Visu pasākuma norises laiku apmeklētājiem jāvalkā sejas aizsargmaskas.