Ceturtdiena, 09.10.2025 23:09
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:09
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 19. decembris, 2021 08:58

Ogres teātrī pirmizrādi piedzīvos režisora Jāņa Kaijaka jauniestudējums "Vakars ar Kokto"

Leta
Ogres teātrī pirmizrādi piedzīvos režisora Jāņa Kaijaka jauniestudējums "Vakars ar Kokto"
Svētdiena, 19. decembris, 2021 08:58

Ogres teātrī pirmizrādi piedzīvos režisora Jāņa Kaijaka jauniestudējums "Vakars ar Kokto"

Leta

Ogres teātrī šodien plkst.18 pirmizrādi piedzīvos režisora Jāņa Kaijaka jauniestudējums "Vakars ar Kokto", kas ir izrāde divos cēlienos pēc franču rakstnieka Žana Kokto monodrāmu "Cilvēka balss" un "Vienaldzīgais skaistulis" motīviem.

Izrādes pamatā ir franču sirreālista, dzejnieka, grafiķa, scenārista, aktiera un dizainera Kokto lugas - 1930.gada "Cilvēka balss" un 1940.gada "Vienaldzīgais skaistulis". Kaut arī lugas sarakstītas ar desmit gadu starpību, abas monodrāmas runā par mīlestību, vientulību un vēlmi būt sadzirdētam.

Lomās iestudējumā atveido Margarita Lutere, Astra Kolberga un Guntis Kolbergs. Radošā komandu veido režisors Kaijaks, māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, komponists Ernests Circenis, gaismu, skaņu operators Mārtiņš Andersons, dekorāciju meistari Ernests Greizis, Juris Gasparovičs, friziere Sintija Ose un radošā direktore Ieva Rodiņa.

Biļetes uz izrādi var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs visā Latvijā, Ogres novada Kultūras centra kasē un internetā bilesuparadize.lv.

Izrāde apmeklējama, uzrādot digitālo Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Visu pasākuma norises laiku apmeklētājiem jāvalkā sejas aizsargmaskas.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?