Par iestudējuma norises vietu izvēlēta Ogres sanatorija. Režisora Jāņa Kaijaka izrādes iecere paredz par "dabisku" scenogrāfiju padarīt sanatorijas telpas ar Anša Cīruļa unikālajiem griestu un sienu gleznojumiem un stiklotajiem logiem, radot šai kultūrvietai īpaši piemērotu izrādi ierobežotam skatītāju lokam.
Henrika Ibsena "Tautas ienaidnieks" ir viens no populārākajiem dramaturga darbiem, kas bieži iestudēts uz pasaules teātru skatuvēm – gan kā politisks manifests, gan darbs, kurā tiek preparētas cilvēku savstarpējās attiecības uz ģimenes, darba vietas un sabiedrības fona.
"Ogres teātra skatuves versijas pamatā ir ideja par katra indivīda izdarīto izvēļu nozīmi un indivīda un sabiedrības konfliktu, kas ir ne tikai universāls, bet īpašu aktualitāti ieguvis šodienas pasaules aktualitāšu kontekstā," atklāj režisors Jānis Kaijaks.
Izrāde būs kā nosacīts turpinājums Ogres teātra aizsāktajam klasikas darbu iestudējumu ciklam, pievēršot uzmanību "lielajiem jautājumiem", kas nodarbinājuši 19. un 20. gadsimta dramaturgus. Caur klasikas laika distanci izrāde runās par šodienas aktualitātēm.
Izrādes iestudēšanā tiks iesaistīts teju viss Ogres teātra aktieransamblis, radot plašu, vizuāli iespaidīgu inscenējumu. Galvenās lomas atveidos aktieri Guntars Arājs, Guntis Kolbergs, Astra Kolberga, Katrīna Anna Ozoliņa, Andris Krauja, Andris Peismalietis u.c. Izrādes radošajā komandā strādās māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, godalgotais gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, gaismu operators Mārtiņš Andersons, izrādes radošā direktore, teātra vadītāja Ieva Rodiņa.
Iestudējuma pirmizrāde gaidāma 2022. gada rudenī. Izrāde top "Vidzemes kultūras programmas 2022" ietvaros ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un "Latvijas Valsts mežu" finansiālo atbalstu.
Ogres teātra aktualitātēm iespējams sekot līdzi sociālajos tīklos Facebook.com/Ogresteatris/, Instagram.com/Ogresteatris.lv, kā arī mājaslapā www.ogresteatris.lv.
Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra vadītāja