Provinces pilsētiņas grāmatu veikala pārdevēja nejauši loterijā vinnē 10 000 rubļu. Tagad Inese var piepildīt savu sapni un nopirkt grāmatu skapi. Bet ilgotais skapis ir jāuznes līdz dzīvoklim un jāsaliek, un tad palīdzēt piedāvājas kaimiņš, kurš labprāt vēlētos veidot tuvākas attiecības. Ineses dzīvē jau ir bijusi viena nelaimīga mīlestība, un brīnumam viņa vairs īpaši netic. Tomēr uz reiz avīzē ieliktu precību sludinājumu ir atsaucies vīrietis, kura vārds ir Olivers. Viņu sarakste turpinājusies visu vasaru, un vēstules tos ir negaidīti satuvinājušas. Tagad, rudenī, Olivers ir ieradies, lai tiktos ar viņu…
Harijs Gulbis (1926-2019) ir viens no nozīmīgākajiem savas paaudzes padomju laika dramaturgiem, kas baudījis pelnītu slavu un popularitāti. Viņa lugas kļuva par notikumiem, un to iestudējumi dzīvoja ilgu skatuves mūžu. Arī, mainoties paaudzēm, mainoties laikam, teātri atkal un atkal atgriežas pie viņa lugām, lai paskatītos uz tām ar šodienas acīm.
"Ogres teātris jau sen skatītājiem ir parādā latviešu dramaturģijas iestudējumu. Izklejojušies pa Angliju, Norvēģiju, Franciju, mēs atkal esam mājās. Un ticēsim, ka neviens ārzemju autors, lai cik ģeniāls tas nebūtu, nespēj ieskatīties tajā cilvēka dvēseles daļā, kas piemīt vienīgi mums, latviešiem," izrādes ieceri komentē režisors Jānis Kaijaks.
Lomās: Ernests Greizis, Anita Saukane, Sandis Krapāns, Inta Bērziņa.Radošā komanda: režisors – Jānis Kaijaks, māksliniece – Ilze Kupča-Ziemele, gaismu, skaņu operatori – Mārtiņš Andersons, Herberts Legants, radošā direktore Ieva Rodiņa u. c.
Tuvākās izrādes: 2. aprīlī plkst. 18:00 un 10. aprīlī plkst. 18:00 Ogres Teātra telpā.
Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra vadītāja