Otrdiena, 10. augusts, 2021 12:04

Ogres teātris aicina skatītājus uz politisko farsu “Lai dzīvo Bušona!”

28. augustā un 4. septembrī ar eirofarsa “Lai dzīvo Bušona!” izrādēm darbību klātienē atsāks režisora Jāņa Kaijaka vadītais Ogres teātris, kas pagājušā gada oktobrī ieguva profesionāla reģionāla jeb pilsētas teātra nosaukumu.

Franču autoru Žana Della un ŽeraldaSibleirasa luga “Lai dzīvo Bušona!” Latvijas teātrī iestudēta pirmo reizi. Asprātīgā politiskā komēdija vēsta par mazu ciematiņu Francijas plašumos, kuru pat īsti nevar atrast uz kartes. Kādreiz tas bija slavens ar dekoratīvo puķu podu ražotni, bet laiki ir mainījušies. Puķu podi vairs nevienam nav vajadzīgi, iedzīvotāji aizbrauc, un ciematiņš jau tikpat kā beidzis pastāvēt. Bet mazā Bušona nekad nepadodas. Īsti franciskā garā tā cīnās par savu pastāvēšanu. Un, kad ciematā ierodas Eiropas Parlamenta pārstāvis, lai veiktu revīziju, notikumi sāk iegūt gandrīz dramatisku krāsu…


Lomās: Andris Peismalietis, Anita Saukane vai Margarita Lutere, Kalvis Kravalis, Andris Krauja.
Radošajā komandā: scenogrāfs Ernests Austriņš, kostīmu māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, gaismu un video mākslinieks Ansis Imaks u.c.


Tuvākās Ogres teātra izrādes “Lai dzīvo Bušona!” 28. augustā un 4. septembrī plkst. 19:00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē.
Biļetes “Biļešu paradīzes” tīklā. Pērkot biļeti “Biļešu paradīzes” kasēs, 15% atlaide, uzrādot Ogres novadnieka karti vai aplikāciju, skolēna, studenta vai invalīda apliecību.


Ievērojot valstī noteiktos publisko pasākumu apmeklējumu noteikumus, Ogres teātra izrādes klātienē var apmeklēt skatītāji, kuri ir vakcinējušies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā izslimojuši vīrusu.


Izrādes atbalstītāji: Ogres novada pašvaldība, LS Steel, Redzes ekselences centrs, Oriflame, Remedica, CannelleBakery.


Ogres teātra jaunumiem iespējams sekot līdzi Ogres teātra mājaslapā www.ogresteatris.lv un sociālajos tīklos: Facebook.com/Ogresteatris/,Instagram.com/ogresteatris.lv/.

Informāciju sagatavoja Ogres teātra vadītāja Ieva Rodiņa

