Harijs Gulbis (1926-2019) ir viens no nozīmīgākajiem savas paaudzes padomju laika dramaturgiem, kas baudījis pelnītu slavu un popularitāti. Viņa lugas kļuva par notikumiem, un to iestudējumi dzīvoja ilgu skatuves mūžu. Arī, mainoties paaudzēm, mainoties laikam, teātri atkal un atkal atgriežas pie viņa lugām, lai paskatītos uz tām ar šodienas acīm.
Lugas "Olivers" centrā ir provinces pilsētiņas grāmatu veikala pārdevēja, kas nejauši loterijā vinnē 10 000 rubļu. Tagad Inese var piepildīt savu sapni un nopirkt grāmatu skapi. Bet ilgotais skapis ir jāuznes līdz dzīvoklim un jāsaliek, un tad palīdzēt piedāvājas kaimiņš, kurš labprāt vēlētos veidot tuvākas attiecības. Ineses dzīvē jau ir bijusi viena nelaimīga mīlestība, un brīnumam viņa vairs īpaši netic. Tomēr uz reiz avīzē ieliktu precību sludinājumu ir atsaucies vīrietis, kura vārds ir Olivers. Viņu sarakste turpinājusies visu vasaru, un vēstules tos ir negaidīti satuvinājušas. Tagad, rudenī, Olivers ir ieradies, lai tiktos ar viņu…
"Ogres teātris jau sen skatītājiem ir parādā latviešu dramaturģijas iestudējumu. Izklejojušies pa Angliju, Norvēģiju, Franciju, mēs atkal esam mājās. Un ticēsim, ka neviens ārzemju autors, lai cik ģeniāls tas nebūtu, nespēj ieskatīties tajā cilvēka dvēseles daļā, kas piemīt vienīgi mums, latviešiem. Esam pievērsušies Harija Gulbja lugai, lai atklātu tajā apslēpto vērtību – dzīvu cilvēku ar viņa ilgām, sapņiem, bailēm un šaubām, maldiem un atklāsmēm," par jauniestudējuma ieceri stāsta režisors Jānis Kaijaks.
Izrādē lomas atveidos aktieri Ernests Greizis, Anita Saukane, Sandis Krapāns, Inta Bērziņa.
Atvērtais mēģinājums – tikšanās ar skatītājiem 4. martā plkst. 19:00 Ogres Teātra telpā. Ielūgumi uz pasākumu no 16. februāra saņemami Ogres novada Kultūras centra biļešu kasē, kā arī stundu pirms pasākuma Ogres Teātra telpā.Vietu skaits – ierobežots!
Lūdzam ņemt vērā, ka pasākums var tikt fotografēts/filmēts, iegūtie foto/video materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.
Ogres teātra jaunumiem iespējams sekot līdzi Ogres teātra mājaslapā www.ogresteatris.lv un sociālajos tīklos: Facebook.com/Ogresteatris/,Instagram.com/ogresteatris.lv/.
Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra vadītāja