Ogres teātris aicina uz labdarības izrādi Ukrainas atbalstam

Nosodot Krievijas karadarbību Ukrainā un vēloties sniegt atbalstu Ukrainas tautai, Ogres teātris 13. martā plkst. 16:00 skatītājus aicina uz labdarības izrādi Vakars ar Kokto. Ienākumi no pārdotajām biļetēm tiks ziedoti Ukrainas brīvības cīņas atbalstam.

“Šajā smagajā brīdī, kad Ukraina cīnās par savu, visas Eiropas un arī mūsu, latviešu, brīvību, katra, pat vismazākā palīdzība ir svarīga. Tas, ko mēs kā teātris varam darīt, ir aicināt skatītājus sanākt kopā un ar savu klātbūtni sniegt atbalstu gan cits citam, gan varonīgajai ukraiņu tautai,” uzskata Ogres teātra mākslinieciskais vadītājs Jānis Kaijaks.


Labdarības izrādei izvēlēts teātra jaunākais iestudējums “Vakars ar Kokto” pēc franču rakstnieka un mākslinieka Žana Kokto monodrāmu “Cilvēka balss” un “Vienaldzīgais skaistulis” motīviem. Izrādes centrā ir divu sieviešu dzīves divos emocionālos stāstos. Viņas runā, lai tiktu sadzirdētas, lai viņām atbildētu. Runā par mīlestību, par vientulību, par savām sāpēm un arī dusmām. Un gaida, ka viņām atbildēs...


Izrādē lomas atveido aktieri Margarita Lutere, Astra Kolberga, Guntis Kolbergs. Radošā komanda: režisors – Jānis Kaijaks, māksliniece – Ilze Kupča-Ziemele, gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš, komponists – Ernests Circenis, horeogrāfe – Sintija Skrabe.


Biļetes uz labdarības izrādi “Vakars ar Kokto” 13. martā plkst. 16:00 iegādājamas Ogres novada Kultūras centra kasē, “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā un internetveikalā www.bilesuparadize.lv. Izrāde iesakāma no 16 gadu vecuma. Pieaugušajiem (no 18 gadu vecuma) ieeja, uzrādot digitālo Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Pasākuma apmeklētājiem jāvalkā sejas aizsargmaskas.

Ogres teātra aktualitātēm iespējams sekot līdzi sociālajos tīklos Facebook.com/Ogresteatris/, Instagram.com/Ogresteatris.lv, kā arī mājaslapā www.ogresteatris.lv.

Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra vadītāja

