Rūdolfa Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos" ir latviešu teātra fenomens – luga, ko katros Jāņos latvieši labprāt skatījušies un skatās, smejas līdz asarām un dzied līdzi Blaumaņa sirsnīgajām kuplejām. Režisora Jāņa Kaijaka veidotā "Skroderdienu Silmačos" skatuves versija pirmizrādi piedzīvoja 2010. gadā un ir kļuvusi par vienu no pieprasītākajiem Blaumaņa lugas iestudējumiem, kas ik gadu Jāņu laikā tiek spēlēts uz dažādām Latvijas brīvdabas skatuvēm. Līdz šim izrāde pabijusi tādās vietās kā Liepāja,Cesvaine, Rēzekne, Ventspils, Līvāni, Madliena, Suntaži, Lubāna, Taurupe, Jumprava, Višķi u. c.
Izrādes radošajā komandā: kostīmu māksliniece Ilze Kupča-Ziemele un scenogrāfs Māris Ruskulis. Lomās: Antonija – Astra Kolberga, Dūdars – Guntars Arājs, Ieviņa – Katrīna Anna Ozoliņa, Kārlēns – Mārcis Broks u. c. Šogad "Skroderdienu Silmačos" iestudējumā debitēs jauns aktiersastāvs – Alekša lomā pirmo reizi iejutīsies aktieris Ernests Greizis, Elīnas lomā būs redzama Signe Stabinge, Rūda lomā – Herberts Legants, Bebenes lomā – Sarmīte Krauze.
22. jūnijā plkst. 20:00 Ikšķiles estrādei 40!
27. jūnijā plkst. 17:00 Meņģeles estrādes atklāšana!
Vairāk informācijas par izrādi: Ogres teātra mājaslapā www.ogresteatris.lv, kā arī teātra profilos sociālajos tīklos Facebook.com un Instagram.com.
Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra vadītāja