Ogres teātris sezonu klātienē atklāja 28. augustā ar franču autoru Žana Della un Žeralda Sibleirasa lugas“Lai dzīvo Bušona!”pirmiestudējumu Latvijas teātrī. Asprātīgā politiskā komēdija vēsta par mazu, iedzīvotāju pamestu ciematiņu Francijas plašumos, kas jau tikpat kā beidzis pastāvēt. Tikmēr Bušonas mērs franciskā garā tā cīnās par ciemata pastāvēšanu. Un, kad Bušonā ierodas Eiropas Parlamenta pārstāvis, lai veiktu revīziju, notikumi sāk iegūt gandrīz dramatisku krāsu...
Izrādē lomas atveido aktieri Andris Peismalietis, Anita Saukane vai Margarita Lutere, Kalvis Kravalis, Andris Krauja. Radošajā komandā: scenogrāfs Ernests Austriņš, kostīmu māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, gaismu un video mākslinieks Ansis Imaks u.c. Tuvākā izrāde “Lai dzīvo Bušona!” 4. septembrīplkst. 19:00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Tāpat jau 18. un 26. septembrī pie skatītājiem atgriezīsies skatītāju iemīļotā un kritiķu novērtētā liriskā komēdija “Rītdiena ir tālu”.
Savukārt turpmākajā sezonā Ogres teātris atgriezīsies pie sev tuvās pasaules un latviešu klasikas – vispārcilvēciskām un pārlaicīgām tēmām kvalitatīvā dramaturģijā.
Jāņa Kaijaka režijā jau šoruden pirmizrādi piedzīvos jauniestudējums “Vakars ar Kokto”, kam pamatā ir franču sirreālista Žana Kokto viencēlieni “Cilvēka balss” un “Vientuļais skaistulis”. Aktrises Margarita Lutere un Astra Kolberga divos izrādes cēlienos atklās sievietes pasaules dažādību, kā galvenajai iezīmējoties vientulības tēmai, kas sevišķu aktualitāti ieguvusi pandēmijas laikā. Topošā jauniestudējuma radošajā komandā strādā māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, komponists Ernests Circenis un gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš. Tāpat režisors pēc vairāku gadu pārtraukuma pievērsīsies latviešu dramaturģijai, iestudējot klasiķa Harija Gulbja lugu “Olivers”.
Teātrī turpinās darbs pie krievu autora Fjodora Dostojevska romāna “Noziegums un sods” dramatizējuma “Grēksūdze”, ko iestudē Latvijas Kultūras akadēmijas režijas students Mārcis Broks. Jauniestudējumā īpaša uzmanība pievērsta jauniešu tēliem – tēmai par viņu veiktajām izvēlēm un pasaules izzināšanas procesu. Galvenajās lomās būs redzami Ogres teātra jaunākās paaudzes aktieri: Arturs Mālnieks, Herberts Legants, Katrīna Anna Ozoliņa u. c. Radošajā komandā arī horeogrāfe Sintija Skrabe un māksliniece Betija Zvejniece.
Savukārt sezonas otrajā pusē pirmizrādi piedzīvos vācu dramaturga Bertolta Brehta lugas “Lielkungs Puntila un viņa kalps Mati” iestudējums Jāņa Kaijaka režijā – izrāde“Puntila un Mati” ar Ivara Novika scenogrāfiju, Ilzes Kupčas-Ziemeles kostīmiem, Sabīnes Neilandes horeogrāfiju, Oskara Pauliņa gaismu partitūru un Jāņa Kaijaka oriģinālmūziku.
Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra direktore