2. oktobrī un 16. oktobrī plkst. 18:00 Ogres Teātra telpā būs skatāma izrāde "Rītdiena ir tālu", kuras pamatā franču autoru Pjēra Barijē un Žana Pjēra Gredī liriskā komēdija "Četrdesmit karāti" Agneses Kasparovas tulkojumā. Ikdienas rutīna, negaidīti pārpratumi un likteņa pavērsieni, mīlestība, krāsaini tērpi, mūzika un franču šarms – tas viss skatītājus sagaida liriskajā komēdijā "Rītdiena ir tālu". Galvenajās lomās – Astra Kolberga, Guntis Kolbergs, Ernests Greizis, Lauma Straume u.c. Annikas lomā oktobra izrādēs debitēs aktrise Katrīna Anna Ozoliņa.
3. oktobrī plkst. 18:00 un 31. oktobrī plkst. 16:00 Ogres Kultūras centra Lielajā zālē – politiskā komēdija "Lai dzīvo Bušona!". Izrāde vēsta par mazu, iedzīvotāju pamestu ciematiņu Francijas plašumos, kas jau tikpat kā beidzis pastāvēt. Tikmēr Bušonas mērs franciskā garā tā cīnās par ciemata pastāvēšanu. Un, kad Bušonā ierodas Eiropas Parlamenta pārstāvis, lai veiktu revīziju, notikumi sāk iegūt gandrīz dramatisku krāsu... Politiskajā komēdijā risinātās tēmas ir aktuālas un skatītājiem sola garantētu smieklu devu.Izrādē lomas atveido aktieri Andris Peismalietis, Margarita Lutere (3.10) vai Anita Saukane (31.10), Kalvis Kravalis, Andris Krauja.
Tikmēr aktīvi turpinās darbs pie jauniestudējuma "Vakars ar Kokto", kam pamatā ir franču sirreālista Žana Kokto viencēlieni "Cilvēka balss" un "Vientuļais skaistulis". Aktrises Margarita Lutere un Astra Kolberga divos izrādes cēlienos atklās sievietes pasaules dažādību, kā galvenajai iezīmējoties vientulības tēmai, kas sevišķu aktualitāti ieguvusi pandēmijas laikā. Topošā jauniestudējuma radošajā komandā strādā māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, komponists Ernests Circenis un gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš.Pirmizrāde gaidāma 2021. gada novembrī, plašāka informācija par jauniestudējumu sekos.
Ogres teātra radošo darbību finansiāli atbalsta Ogres novada pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds, "LS Steel". Teātra sadarbības partneri: Oriflame, Remedica, Fazer, Redzes ekselences centrs, CannelleBakery, Turkalnes muižas klēts, L’Occitane.
Biļetes uz Ogres teātra izrādēm pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs visā Latvijā un internetā: www.bilesuparadize.lv. Iegādājoties biļeti kasēs, 15% atlaide ar Ogres novadnieka karti vai aplikāciju, kā arī uzrādot skolēna, studenta, pensionāra vai invalīda apliecību. Ievērojot valstī noteiktos publisko pasākumu apmeklēšanas noteikumus, Ogres teātra izrādes iespējams apmeklēt, uzrādot digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai vīrusa izslimošanas faktu.
Ogres teātra jaunumiem iespējams sekot līdzi Ogres teātra mājaslapā www.ogresteatris.lv un sociālajos tīklos: Facebook.com/Ogresteatris/,Instagram.com/ogresteatris.lv/.
Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra direktore