Viņiem nav pēdējo zelta bruņu ap krūtīm un slavas oreola ap galvu. Tās ir "pazemīgas dvēseles", kuras kā straumē iemestas bālas lapas, viegli šūpodamās, aizpeld," par Skalbes pasakām 1925. gadā raksta dzejnieks Jānis Ziemeļnieks. Arī šodienas kontekstā autora pasaku tēli un situācijas ir nezūdoši aktuāla liecība cilvēciskām un humānām vērtībām.
Projekta radošā komanda: režisors Jānis Kaijaks, aktieri Guntars Arājs, Ernests Greizis, Astra Kolberga, Guntis Kolbergs, Kalvis Kravalis, Herberts Legants, Margarita Lutere, Andris Peismalietis, Lauma Straume, radošā direktore Ieva Rodiņa, skaņas režisors Krišjānis Kārlis Kupčs.
Ogres teātra pasaku audiolasījumu cikls bez maksas klausāms teātra profilā vietnē Soundcloud un sociālajā tīklā Facebook. Sākot no 19. februāra, ik nedēļu tiks publicēts viens jauns pasakas lasījums. Pasaku ierakstus iespējams klausīties gan ģimenes lokā, gan individuāli, piemēram, pastaigājoties pa dabu, kuras tēlus Kārlis Skalbe spilgti aprakstījis savās pasakās.
Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa,Ogres teātra vadītāja