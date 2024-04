Ogres teātris sadarbībā ar Dramaturgu asociāciju aicina uz latviešu lugu lasījumiem

“Iestudējot izrādi, nozīmīgs ir brīdis, kad aktieri izlasa lugu pa lomām un pēc tam jau “ceļas kājās” un sāk to pārvērst darbībā. Jau šajā brīdī viņi savā fantāzijā un iztēlē sāk sajust, kā teksts atdzīvosies izrādē. Tieši šo brīdi – pirms – mēs arī piedāvājam izjust kopīgi ar mums un, protams, iepazīt jaunus vārdus latviešu dramaturģijā, jaunas, iespējams, vēl nespēlētas lugas, sajust jaunas, vēl nebijušas emocijas,” par pasākuma ieceri stāsta Ogres teātra režisors Jānis Kaijaks.



28. oktobra lugu lasījumu programmā:

Egīls Šņore UZMINĒT VĀRDU jeb NACIONĀLĀ KALENDĀRA ĪPATNĪBAS (2023)

Lomās: Katrīna Anna Ozoliņa, Arturs Mālnieks, Ieva Mora, Sandis Krapāns

Nevienai nācijai nav tik daudz vārdadienu kā latviešiem. Ko ar to darīt? Autora humora izjūta, dzīves pieredze un meistarība it kā triviālo stāstu par četrdesmitgadnieku krīzi un problēmām atklāj ar gudru, ironisku un reizē lirisku skatījumu. Lugas varoņi šķietami peld pa dzīves straumi, neko necenšoties izmainīt, neuzdrošinoties izrauties no savas rutīnas.

“Autors savu izvēlēto žanru nosauc par “mīlasstāstu”, tādējādi it kā dodot atslēgu materiāla interpretācijai, jo, lai vai ko esam raduši saukt par mīlestību, šajā tekstā neatrast, vismaz ne virspusē. Bet te jau sākas tas, kā mēs katrs to izlasām, bet, ko lasīt, te neapšaubāmi ir.” /Jānis Kaijaks, režisors/



Elizabete Hafere GADSIMTA LAPSU MEDĪBAS (2018)



Lomās: Lauma Straume, Daiga Krūmiņa, Sarmīte Krauze, Jānis Kaijaks



Kad nelielā lauku apvidū netālu viens no otra mīt gailis, septiņas vistas, dažas lapsas, vanagi un pasaulē mazākās suņu šķirnes pārstāvis, ir skaidrs, ka spalviņas putēs. Kad tuvu kaimiņos dzīvo trīs sievietes un divi vīrieši, ir skaidrs, ka līdzās draudzībai pastāv aprunāšana, līdzās mīlestībai – noslēpumi, bet līdzās ikdienas darbiem – dažādas likstas un ķibeles.



“Luga “Gadsimta lapsu medības” ir sadzīves komēdija, kas acumirklī aizrauj ar spraigajiem, asprātīgajiem dialogiem un kolorīto raksturu saspēli. Lauku dzīve dažkārt sagādā ķibeles, kuru atrisināšanai jāpielieto daudz atjautības un izdomas, – kā noķert neganto lapsu, kas nemitīgi uzbrūk ciema iedzīvotāju vistām? Notikumu gaitā tiek atrisināta ne tikai šī, bet arī daudz personiskāka rakstura intriga, kurā ieinteresēta ne viena vien ciema iedzīvotāja.” /Ērika Zirne, teātra kritiķe/



Biļetes uz latviešu lugu lasījumiem “Prologs izrādei”: 3 EUR “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā: https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/132625 Vairāk informācijas: Ogres teātra mājaslapā www.ogresteatris.lv, Ogres teātra kontā sociālajā tiklā Facebook.com. Atbalstītāji: Dramaturgu asociācija un metālapstrādes uzņēmums “LS Steel”.