Ogres tehnikumā aizvadīta Atvērto durvju diena

27. aprīlī Ogres tehnikumā norisinājās Atvērto durvju diena, kurā ikvienam interesentam bija iespēja viesoties mācību iestādē un iepazīt to klātienē. Šogad Atvērto durvju dienas norisēm bija pieteikušies 117 skolēni no Pļaviņām, Naukšēniem, Madonas, Balviem, Talsiem, Valmieras, Rīgas un citām Latvijas vietām.

Interesentiem bija iespēja ne vien apskatīt Ogres tehnikuma telpas un aprīkojumu, bet arī iejusties audzēkņu lomā un gūt praktiskos pieredzi profesionālo mācību priekšmetu darbnīcās. Īpaši liela interese šogad bija par iespēju apgūt pavāra, meža mašīnu operatora, interjera dizainera un datorsistēmu operatora profesiju.


Skolēnus un citus interesentus ar mācību iestādi iepazīstināja Ogres tehnikuma audzēkņi, pedagogi un nodaļu vadītāji. Ikvienam bija iespēja uzdot jautājumus, noskaidrot ar mācību procesu vai sadzīvi saistītas nianses un gūt priekšstatu par tehnikuma audzēkņu ikdienu un izaugsmes iespējām.


Šobrīd Ogres tehnikumā ir iespēja apgūt 18 profesijas 4 izglītības programmu nodaļās 3 izglītības programmu īstenošanas vietās – Ogrē, Rankā un Vecbebros. Jauno audzēkņu uzņemšana 2022./2023. mācību gadam norisināsies elektroniski no 13. jūnija līdz 15. jūlijam.

