Šoreiz jaunos talantus vērtēja un noderīgus padomus jauniešu tālākai izaugsmei sniedza dziedātāja un "Latvijas Lielās mūzikas balvas 2020" nominante kategorijai "Gada jaunais mākslinieks" Beāte Zviedre, mūziķis un šova X Faktors Latvija pirmās sezonas dalībnieks Aivo Oskis un izcilais latviešu bundzinieks Gundars Lintiņš.
Pēc 18 priekšnesumu noklausīšanās žūrija paziņoja savu lēmumu, nosakot savus favorītus.
Žūrijas simpātijas balvas ieguva Saldus tehnikuma audzēknis Emīls Lemkens, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas vokāli instrumentālā grupa Roses&Chains un Ogres tehnikuma audzēknis Denijs Jorens Grieze, bet Grand Prix balvu ieguva Daugavpils Būvniecības Tehnikuma audzēkne Irina Abramova. Atzinīgus vārdus no žūrijas saņēma arī Ogres tehnikuma audzēknis Ainārs Krastiņš un izglītības iestādes vokālā ansambļa dalībnieki. Katrs "O Faktora" dalībnieks saņem apliecinājumu par dalību pasākumā kā apliecinājumu savam talantam un konkurētspējai.
Lai gan jaunie talanti sacenšas par balvām un žūrijas atzinību, tomēr pasākuma galvenais mērķis ir veicināt interešu izglītību jauniešu vidū, lai viņi brīvajā laikā mācītos dziedāt, spēlēt mūzikas instrumentus, piedalītos ansambļos, koros un vispusīgi sevi attīstītu.
Konkursa dalībniekus un viņu pedagogus sveica Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, sakot paldies talantīgajiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem no visas Latvijas. Īpašu paldies par ieguldījumu talantu šova organizēšanā saņēma Ogres tehnikuma direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā p.i. Luīza Taube, interešu izglītības pedagogi Liene un Reinis Grīnhofi un Vizuālās saziņas līdzekļu mākslas programmas pasniedzēji Raivo Balodis un Toms Ezerietis, kas nodrošināja video tiešraidi no Ogres Tehnikuma studijas.
"Profesionālās izglītības iestādes un to audzēkņi ir ļoti atsaucīgi un šodien, šajā talantu šovā tika pārstāvēta visa Latvija. Patiesi priecē, ka mūsu audzēkņi līdzās profesijas apguvei sevi papildus pilnveido un attīsta," talantu šova noslēgumā pauda Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, atklājot, ka neraugoties uz to, ka šogad "O Faktors" nevarēja notikt klātienē un dalība šovā prasījusi papildus sagatavošanās darbus, interese profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu vidū bijusi pat lielāka nekā citus gadus.
Šogad "O Faktora" dalībnieku vidū bija profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no Aizkraukles Profesionālās vidusskolas, Daugavpils Būvniecības tehnikuma, Jelgavas Amatu vidusskolas, Jelgavas tehnikuma, Rīgas Stila un modes tehnikuma, VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums", Saldus tehnikuma, Valmieras tehnikuma, Ventspils tehnikuma un Ogres tehnikuma.